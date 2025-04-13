ذوو الأسرى الإسرائيليين يدعون للتظاهر أمام منزل رئيس فريق التفاوض

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN -دعت هيئة أهالي الأسرى الإسرائيليين، إلى التظاهر، الأحد، أمام منزل رئيس فريق التفاوض وزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر بالقدس الغربية، لمطالبته بإبرام صفقة لإعادة جميع الأسرى بشكل فوري أو التنحي عن منصبه.

وقالت هيئة أهالي الأسرى في بيان: "انضموا إلينا هذا المساء إلى الوقفة الاحتجاجية قرب منزل رئيس طاقم المفاوضات، رون دريمر في القدس".

وأضافت: "تعالوا واهتفوا معنا بصوت عالٍ وواضح: الوزير دريمر – أتمم المهمة التي أُوكلت إليك بإعادة الـ59 مختطفا – قبل كل شيء".

وتابعت الهيئة في انتقادها لدريمر "لم يتم إعادة ولو مختطف واحد خلال فترة ولايتك كرئيس طاقم المفاوضات".

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وطالبت الهيئة الوزير الإسرائيلي بـ"التوصل إلى اتفاق يعيد جميع المختطفين دفعة واحدة وبشكل فوري"، وقالت: "وإن لم تستطع – تنحَّ عن منصبك".

وفي فبراير/ شباط الماضي، عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوزير دريمر مسؤولا عن ملف المفاوضات لإطلاق سراح الأسرى خلفا لرئيس الموساد ديفيد برنيع، في خطوة لاقت انتقادات من أهالي الأسرى.

ويُنظر إلى دريمر كمقرب من نتنياهو، ويتخوف أهالي الأسرى من استخدامه من قبل رئيس الوزراء لعرقلة الصفقات المطروحة لإعادة ذويهم بهدف إطالة أمد الحرب لأسباب سياسية داخلية تتعلق ببقاء الائتلاف الحاكم.

وفي 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" إسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري.

وبدعم أمريكي مطلق، تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتكاب إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن نحو 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.