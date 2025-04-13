فنزويلا: ما يحدث في قطاع غزة إبادة جماعية يجب وقفها

فنزويلا: ما يحدث في قطاع غزة إبادة جماعية يجب وقفها
جاء ذلك في حديث صحفي على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي المقام بنسخته الرابعة، جنوب تركيا.
وفيما يتعلق بحرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شدّد غيل على أن الوضع في غزة غير قابل للاستمرار.
وأكد في هذا الإطار أن ما يحدث في غزة "لا يمكن أن نسميه شيئا آخر غير الإبادة الجماعية"، معربا عن دعم بلاده حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، داعيا إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
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