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فنزويلا: ما يحدث في قطاع غزة إبادة جماعية يجب وقفها

فنزويلا: ما يحدث في قطاع غزة إبادة جماعية يجب وقفها

2025-04-13 07:06:03
(MENAFN- Palestine News Network ) أنطاليا / PNN - قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان غيل، اليوم الأحد، إن ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن وصفه إلا بالإبادة الجماعية، يحب أن تتوقف.

جاء ذلك في حديث صحفي على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي المقام بنسخته الرابعة، جنوب تركيا.

وفيما يتعلق بحرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شدّد غيل على أن الوضع في غزة غير قابل للاستمرار.

وأكد في هذا الإطار أن ما يحدث في غزة "لا يمكن أن نسميه شيئا آخر غير الإبادة الجماعية"، معربا عن دعم بلاده حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، داعيا إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

MENAFN13042025000205011050ID1109423891

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