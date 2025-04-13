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الخارجية تدين إجراءات الاحتلال بحرمان آلاف المواطنين المسيحيين من إحياء أحد الشعانين بالقدس

الخارجية تدين إجراءات الاحتلال بحرمان آلاف المواطنين المسيحيين من إحياء أحد الشعانين بالقدس

2025-04-13 07:06:02
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، التضييقات والإجراءات التعسفية التي تفرضها سلطات الاحتلال أمام حرية المواطنين وحركتهم للوصول للقدس، بما في ذلك حرمان آلاف المواطنين المسيحيين من الضفة المحتلة من دخول القدس للمشاركة في أحد الشعانين، عبر جملة كبيرة من العوائق والحواجز المنتشرة في محيط القدس وبلدتها القديمة، إضافة لفرض الاحتلال شروطا معقدة وغير انسانية على المواطنين للحصول على تصاريح.

وطالبت الخارجية، بضغط دولي جاد على الاحتلال لإجباره على الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني المحتل وحقوقه كافة كما وردت في القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وفي مقدمتها حقه في حرية العبادة والوصول للأماكن المقدسة.

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