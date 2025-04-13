الخارجية تدين إجراءات الاحتلال بحرمان آلاف المواطنين المسيحيين من إحياء أحد الشعانين بالقدس

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الخارجية تدين إجراءات الاحتلال بحرمان آلاف المواطنين المسيحيين من إحياء أحد الشعانين بالقدس
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، التضييقات والإجراءات التعسفية التي تفرضها سلطات الاحتلال أمام حرية المواطنين وحركتهم للوصول للقدس، بما في ذلك حرمان آلاف المواطنين المسيحيين من الضفة المحتلة من دخول القدس للمشاركة في أحد الشعانين، عبر جملة كبيرة من العوائق والحواجز المنتشرة في محيط القدس وبلدتها القديمة، إضافة لفرض الاحتلال شروطا معقدة وغير انسانية على المواطنين للحصول على تصاريح.
وطالبت الخارجية، بضغط دولي جاد على الاحتلال لإجباره على الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني المحتل وحقوقه كافة كما وردت في القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وفي مقدمتها حقه في حرية العبادة والوصول للأماكن المقدسة.
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