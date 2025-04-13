توكل كرمان من عمّان: المرأة الفلسطينية رمز للصمود وعلينا مواصلة التوثيق لفضح جرائم الاحتلال (شاهد)

توكل كرمان من عمّان: المرأة الفلسطينية رمز للصمود وعلينا مواصلة التوثيق لفضح جرائم الاحتلال (شاهد)
وفي مقابلة خاصة مع راديو البلد، عبّرت كرمان عن سعادتها بزيارة عمّان التي تعتبرها بلدها الثاني، مشيرةً إلى أن الوفد ضم ثماني نساء حائزات على جائزة نوبل للسلام، منهن جودي ويليامز من الولايات المتحدة، وشيرين عبادي من إيران، وليما بوي من ليبيريا، بالإضافة إلى داعمات أخريات للسلام وحقوق الإنسان.
وقالت كرمان: "توجهنا إلى عمّان لأننا لم نستطع دخول غزة، لكن جزءاً من الوفد زار الضفة الغربية والتقى بنساء وأطفال هناك، واطلع على الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك استفزازات المستوطنين وجدار الفصل العنصري". وأضافت أن الوفد استمع إلى شهادات مؤثرة من نساء فلسطينيات وصفتهن بأنهن "رمز للمقاومة والصمود".
وأكدت كرمان على أهمية دعم وكالة الأونروا التي تعتبرها "التزاماً دولياً تجاه اللاجئين الفلسطينيين وليست صدقة"، منتقدة الهجوم الإسرائيلي المتواصل على الوكالة ومحاولات إضعافها، معتبرةً أن ذلك جزء من السعي لإنهاء وجود الشعب الفلسطيني.
وتابعت: "المرأة الفلسطينية ليست فقط ضحية، بل هي صانعة للسلام من خلال مقاومتها للظلم والاحتلال"، داعيةً إلى إعادة تعريف مفهوم السلام ليشمل مقاومة القهر وليس فقط الجلوس على طاولات المفاوضات.
وبخصوص تغطية الإعلام للصراع، شددت كرمان على ضرورة توثيق الضحايا بالأسماء والصور، معتبرةً أن الأرقام وحدها لا تكفي، وأن التوثيق هو ما يوقظ ضمير العالم. وأشادت بالحركات الطلابية والشبابية حول العالم، وخاصة في الولايات المتحدة، التي تقود مظاهرات ضخمة ضد الإبادة في فلسطين.
أما عن الموقف العربي، فأكدت أنها لم تفقد الأمل يوماً في الشعوب العربية رغم القمع والاستبداد، داعيةً الشعوب إلى كسر حاجز الخوف والوقوف مجدداً من أجل فلسطين.
وعن الوضع اليمني، قالت كرمان إن جماعة الحوثي "ميليشيا طائفية عنصرية استولت على السلطة بالقوة" وإن الشعب اليمني يعاني تحت حكمها، لكنها في الوقت ذاته رفضت القصف الأمريكي على اليمن، معتبرةً أن الشعب اليمني وحده من يقرر مصيره ويواجه جماعة الحوثي، لا واشنطن ولا غيرها.
واختتمت حديثها برسالة أمل: "لا تستقلوا بأي جهد. كل توثيق، كل صوت، كل صورة تساهم في فضح جرائم الاحتلال، والمجرمين سيُحاكمون يوماً ما".
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