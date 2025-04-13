توكل كرمان من عمّان: المرأة الفلسطينية رمز للصمود وعلينا مواصلة التوثيق لفضح جرائم الاحتلال (شاهد)

MENAFN - Amman Net) في زيارة خاصة إلى الأردن ضمن وفد مبادرة نساء نوبل، أكدت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان أن زيارتها تأتي في سياق التضامن مع الشعب الفلسطيني والاطلاع على معاناة النساء الفلسطينيات، في ظل استمرار جرائم الإبادة والتطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل، على حد تعبيرها.

وفي مقابلة خاصة مع راديو البلد، عبّرت كرمان عن سعادتها بزيارة عمّان التي تعتبرها بلدها الثاني، مشيرةً إلى أن الوفد ضم ثماني نساء حائزات على جائزة نوبل للسلام، منهن جودي ويليامز من الولايات المتحدة، وشيرين عبادي من إيران، وليما بوي من ليبيريا، بالإضافة إلى داعمات أخريات للسلام وحقوق الإنسان.

وقالت كرمان: "توجهنا إلى عمّان لأننا لم نستطع دخول غزة، لكن جزءاً من الوفد زار الضفة الغربية والتقى بنساء وأطفال هناك، واطلع على الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك استفزازات المستوطنين وجدار الفصل العنصري". وأضافت أن الوفد استمع إلى شهادات مؤثرة من نساء فلسطينيات وصفتهن بأنهن "رمز للمقاومة والصمود".

وأكدت كرمان على أهمية دعم وكالة الأونروا التي تعتبرها "التزاماً دولياً تجاه اللاجئين الفلسطينيين وليست صدقة"، منتقدة الهجوم الإسرائيلي المتواصل على الوكالة ومحاولات إضعافها، معتبرةً أن ذلك جزء من السعي لإنهاء وجود الشعب الفلسطيني.

وتابعت: "المرأة الفلسطينية ليست فقط ضحية، بل هي صانعة للسلام من خلال مقاومتها للظلم والاحتلال"، داعيةً إلى إعادة تعريف مفهوم السلام ليشمل مقاومة القهر وليس فقط الجلوس على طاولات المفاوضات.

وبخصوص تغطية الإعلام للصراع، شددت كرمان على ضرورة توثيق الضحايا بالأسماء والصور، معتبرةً أن الأرقام وحدها لا تكفي، وأن التوثيق هو ما يوقظ ضمير العالم. وأشادت بالحركات الطلابية والشبابية حول العالم، وخاصة في الولايات المتحدة، التي تقود مظاهرات ضخمة ضد الإبادة في فلسطين.

أما عن الموقف العربي، فأكدت أنها لم تفقد الأمل يوماً في الشعوب العربية رغم القمع والاستبداد، داعيةً الشعوب إلى كسر حاجز الخوف والوقوف مجدداً من أجل فلسطين.

وعن الوضع اليمني، قالت كرمان إن جماعة الحوثي "ميليشيا طائفية عنصرية استولت على السلطة بالقوة" وإن الشعب اليمني يعاني تحت حكمها، لكنها في الوقت ذاته رفضت القصف الأمريكي على اليمن، معتبرةً أن الشعب اليمني وحده من يقرر مصيره ويواجه جماعة الحوثي، لا واشنطن ولا غيرها.

واختتمت حديثها برسالة أمل: "لا تستقلوا بأي جهد. كل توثيق، كل صوت، كل صورة تساهم في فضح جرائم الاحتلال، والمجرمين سيُحاكمون يوماً ما".