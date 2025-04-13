بيت الشعر العربي يكرم العتوم والنوايسة
وقال رئيس رابطة الكتاب الأردنيين الدكتور موفق محادين، إن الشعر هو الذي يلفت الانتباه لحال الناس المُعاش، والذي يتحدث عن آلامهم وأوجاعهم ومآسيهم وطموحاتهم وأحلامهم، فالشعراء هم الذي يروون حكايات الناس ونضالهم ويحملون كلامهم شعراً إلى جميع الفضاءات.
بدوره، بين أمين بيت الشعر العربي في رابطة الكتاب الأردنيين الشاعر لؤي أحمد، أن أصحاب نقد الشعر قديماً وحديثاً، انشغلوا بقضية الشكل والمضمون، أو المبنى والمعنى، وقال: بعض الذين انحازوا منهم إلى جانب أن الشعرية تقوم على الشكل قالوا، أن الشعر تجاور مفردتين ما كانتا لتتجاورا إلا في القصيدة، واليوم على منصة التكريم في بيت الشعر العربي، تجلس قصيدة إلى جانب قصيدة، والناتج تجربتان شعريتان ملحميتان، هما: مها العتوم، وحكمت النوايسة.
وألقى الشاعران العتوم والنوايسة، في الأمسية التي أدارها رئيس فرع رابطة الكتاب في مأدبا الشاعر الدكتور علي الشوابكة، مجموعة من قصائدهما، كما قدم الدكتور الشاعر راشد عيسى، تعقيباً على حضورهما الأدبي في الساحة الثقافية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية