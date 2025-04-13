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بيت الشعر العربي يكرم العتوم والنوايسة

بيت الشعر العربي يكرم العتوم والنوايسة

2025-04-13 07:05:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كرم بيت الشعر العربي في رابطة الكتاب الأردنيين، مساء أمس السبت في مقر الرابطة في عمان، الشاعرين الدكتورة مها العتوم، والدكتور حكمت النوايسة، في فعل ثقافي ينظمه بيت الشعر العربي، مع انطلاقة موسمه الثقافي لعام 2025.
وقال رئيس رابطة الكتاب الأردنيين الدكتور موفق محادين، إن الشعر هو الذي يلفت الانتباه لحال الناس المُعاش، والذي يتحدث عن آلامهم وأوجاعهم ومآسيهم وطموحاتهم وأحلامهم، فالشعراء هم الذي يروون حكايات الناس ونضالهم ويحملون كلامهم شعراً إلى جميع الفضاءات.


بدوره، بين أمين بيت الشعر العربي في رابطة الكتاب الأردنيين الشاعر لؤي أحمد، أن أصحاب نقد الشعر قديماً وحديثاً، انشغلوا بقضية الشكل والمضمون، أو المبنى والمعنى، وقال: بعض الذين انحازوا منهم إلى جانب أن الشعرية تقوم على الشكل قالوا، أن الشعر تجاور مفردتين ما كانتا لتتجاورا إلا في القصيدة، واليوم على منصة التكريم في بيت الشعر العربي، تجلس قصيدة إلى جانب قصيدة، والناتج تجربتان شعريتان ملحميتان، هما: مها العتوم، وحكمت النوايسة.


وألقى الشاعران العتوم والنوايسة، في الأمسية التي أدارها رئيس فرع رابطة الكتاب في مأدبا الشاعر الدكتور علي الشوابكة، مجموعة من قصائدهما، كما قدم الدكتور الشاعر راشد عيسى، تعقيباً على حضورهما الأدبي في الساحة الثقافية.

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