الشرع يتوجه إلى الإمارات في ثاني زيارة كرئيس لسوريا لدولة خليجية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الشرع يتوجه إلى الإمارات في ثاني زيارة كرئيس لسوريا لدولة خليجية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يتوجه الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الإمارات في ثاني زيارة له لدولة خليجية منذ توليه الرئاسة.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" الأحد، يرافق الشرع في زيارته وزير الخارجية أسعد الشيباني، الذي زار الإمارات في وقت سابق من العام.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية