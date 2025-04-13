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الشرع يتوجه إلى الإمارات في ثاني زيارة كرئيس لسوريا لدولة خليجية

الشرع يتوجه إلى الإمارات في ثاني زيارة كرئيس لسوريا لدولة خليجية

2025-04-13 07:05:33
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يتوجه الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الإمارات في ثاني زيارة له لدولة خليجية منذ توليه الرئاسة.


وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" الأحد، يرافق الشرع في زيارته وزير الخارجية أسعد الشيباني، الذي زار الإمارات في وقت سابق من العام.

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