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قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس

قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس

2025-04-13 02:06:00
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إجراءاتها على الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال عرقلت حركة المواطنين عند الحواجز العسكرية (المربعة، بيت فوريك، دير شرف، مدخل قرية بورين، عورتا) المحيطة بمدينة نابلس، ما أدى لأزمات مرورية خانقة.

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