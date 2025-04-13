مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في الناصرة داخل أراضي الـ48

MENAFN - Palestine News Network ) الناصرة / PNN - قتل شاب، صباح اليوم الأحد، إثر تعرضه إلى جريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة بأراضي 48، علما أنه متزوج وأب لطفلتين.

وأشارت مصادر محلية إلى أن هذه جريمة، هي الثامنة التي تسجل في البلدات العربية خلال الـ48 ساعة الماضية.

وبحسب المعطيات والإحصاءات المتوفرة، ارتفعت حصيلة القتلى في المجتمع العربي إلى 74 قتيلا، بينهم 4 برصاص الشرطة الإسرائيلية، وذلك منذ مطلع العام الجاري 2025 الجاري.

وفي العام الماضي 2024، قتل 221 شخصا في جرائم قتل شهدها المجتمع العربي، مقابل 222 خلال العام 2023