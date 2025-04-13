مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في الناصرة داخل أراضي الـ48

مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في الناصرة داخل أراضي الـ48
وأشارت مصادر محلية إلى أن هذه جريمة، هي الثامنة التي تسجل في البلدات العربية خلال الـ48 ساعة الماضية.
وبحسب المعطيات والإحصاءات المتوفرة، ارتفعت حصيلة القتلى في المجتمع العربي إلى 74 قتيلا، بينهم 4 برصاص الشرطة الإسرائيلية، وذلك منذ مطلع العام الجاري 2025 الجاري.
وفي العام الماضي 2024، قتل 221 شخصا في جرائم قتل شهدها المجتمع العربي، مقابل 222 خلال العام 2023
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