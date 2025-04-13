ترامب حول تسوية أوكرانيا: أعتقد أن كل شيء يسير على ما يرام

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ترامب حول تسوية أوكرانيا: أعتقد أن كل شيء يسير على ما يرام
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كل شيء يسير على ما يرام في جهود حل نزاع أوكرانيا.
وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض: "سنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام".
وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض: "سنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام".
وقال إن الأخبار المتعلقة بهذه المسألة من المتوقع أن تأتي "قريبا جدا".
وأضاف: "هناك لحظة يصبح فيها الأمر: إما أن تثبت جدارتك أو الصمت، وسنرى ما سيحدث، لكني أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام".
RT
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