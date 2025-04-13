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ترامب حول تسوية أوكرانيا: أعتقد أن كل شيء يسير على ما يرام

ترامب حول تسوية أوكرانيا: أعتقد أن كل شيء يسير على ما يرام

2025-04-13 02:05:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كل شيء يسير على ما يرام في جهود حل نزاع أوكرانيا.
وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض: "سنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام".


وقال إن الأخبار المتعلقة بهذه المسألة من المتوقع أن تأتي "قريبا جدا".


وأضاف: "هناك لحظة يصبح فيها الأمر: إما أن تثبت جدارتك أو الصمت، وسنرى ما سيحدث، لكني أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام".

RT

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