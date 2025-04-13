ترامب حول تسوية أوكرانيا: أعتقد أن كل شيء يسير على ما يرام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كل شيء يسير على ما يرام في جهود حل نزاع أوكرانيا.وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض: "سنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام".



وقال إن الأخبار المتعلقة بهذه المسألة من المتوقع أن تأتي "قريبا جدا".



وأضاف: "هناك لحظة يصبح فيها الأمر: إما أن تثبت جدارتك أو الصمت، وسنرى ما سيحدث، لكني أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام".

RT