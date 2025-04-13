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ترامب: المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد

ترامب: المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد

2025-04-13 02:05:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات بين وفدي بلاده وإيران في مسقط "تسير بشكل جيد".
وجاء تصريح ترامب أثناء وجوده على متن الطائرة الرئاسية، وذلك بعد لقاء مبعوثه الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس السبت، لبحث الملف النووي الإيراني.
وصرّح ترامب قائلاً: "المفاوضات بشأن إيران تسير بشكل جيد".
وجرت المحادثات غير المباشرة بين الجانبين في مسقط، ووصفها عراقجي بأنها "إيجابية وبنّاءة"، مؤكداً أن الأجواء كانت هادئة. كما أعلن أن الجولة الثانية من المفاوضات ستُعقد يوم السبت الموافق 19 أبريل.
من ناحية أخرى، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أمريكي رفيع أن ويتكوف لم يطلب من إيران خلال المحادثات التخلي عن برنامج تخصيب اليورانيوم.
وفي المقابل، ذكرت "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤولين إيرانيين وأوروبيين أن طهران مستعدة للعودة إلى مستويات التخصيب المحددة في الاتفاق النووي لعام 2015، بشرط استيفاء واشنطن لشروط معينة.
يأتي ذلك بعد أن أرسل ترامب في أوائل مارس الماضي رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، حدد فيها مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، وفقاً لموقع "أكسيوس".
كما هدّد لاحقاً بفرض عقوبات إضافية على إيران، وحتى بشن ضربات عسكرية غير مسبوقة إذا رفضت التوقيع على الاتفاق.
روسيا اليوم


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