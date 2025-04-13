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اعلان فصل التيار الكهربائي عن مناطق في شمال وجنوب المملكة

اعلان فصل التيار الكهربائي عن مناطق في شمال وجنوب المملكة

2025-04-13 02:05:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركات كهرباء إربد وتوزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي عن مناطق ضمن اختصاصها خلال الأسبوع الحالي.

وتأتي عمليات الفصل المبرمجة مسبقا لغايات إجراء عمليات الصيانة وتحسين الشبكة الكهربائية.

وتاليا التفاصيل:

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