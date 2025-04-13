اعلان فصل التيار الكهربائي عن مناطق في شمال وجنوب المملكة

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اعلان فصل التيار الكهربائي عن مناطق في شمال وجنوب المملكة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركات كهرباء إربد وتوزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي عن مناطق ضمن اختصاصها خلال الأسبوع الحالي.
وتأتي عمليات الفصل المبرمجة مسبقا لغايات إجراء عمليات الصيانة وتحسين الشبكة الكهربائية.
وتاليا التفاصيل:
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