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الاقتصاد النيابية تناقش مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي

الاقتصاد النيابية تناقش مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي

2025-04-13 02:05:34
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الأحد مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025.


وكان وزير الإدارة المحلية وليد المصري، أكد في وقت سابق أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 جاء بإعداد من أمانة عمان الكبرى وديوان التشريع والرأي، ولن يكون له أثر على ارتفاع ضريبة الأبنية والأراضي.


وتابع المصري في اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بحضور جميع الأطراف المعنية، أن مشروع القانون يهدف إلى أن يكون تشكيل اللجان أكثر حوكمة من القانون السابق، وأن تمثّل جميع القطاعات في اللجان.


في المقابل بين أمين عمان يوسف الشواربة، أن القانون لا يحتوي أي زيادة على ضريبة الأبنية والأراضي.


وقال إن القانون يسعى لتحييد دور العنصر البشري، وتمكين الإجراءات التكنولوجية وتوظيف الأتمتة.

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