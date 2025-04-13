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إجراءات وتحذيرات سعودية هامة لجميع المعتمرين الأردنيين

إجراءات وتحذيرات سعودية هامة لجميع المعتمرين الأردنيين

2025-04-13 02:05:33
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، عن مجموعة من الترتيبات والإجراءات الخاصة بموسم حج هذا العام 1446 هـ، بهدف ضمان سلامة الحجاج وتيسير أداء المناسك في أجواء من الأمن والطمأنينة.
وبالرجوع إلى الترتيبات والإجراءات الخاصة التي نشرتها وزارة الداخلية السعودية فإن آخر موعد لدخول المعتمرين الأردنيين وغيرهم من جميع جنسيات العالم إلى المملكة العربية السعودية سيكون يوم الأحد 15 شوال 1446هـ، الموافق 13 نيسان 2025م، على أن يكون آخر موعد لمغادرتهم المملكة يوم الثلاثاء 1 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 29 نيسان 2025م.
كما شددت الوزارة على أنه لن يُسمح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لأي شخص لا يحمل تأشيرة حج، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 1 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 29 نيسان 2025م.
وأكدت أن الالتزام بهذه التعليمات ضروري لتفادي أية مخالفات قد تعرض صاحبها للعقوبات النظامية داخل المملكة العربية السعودية.

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