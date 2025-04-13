بكل وحشية .. الاحتلال يقصف المستشفى المعمداني مرة أخرى

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بكل وحشية .. الاحتلال يقصف المستشفى المعمداني مرة أخرى
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، المستشفى الأهلي العربي المعمداني، وسط مدينة غزة.
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأن طائرات الاحتلال استهدفت مبنى الاستقبال والطوارئ في المستشفى بصاروخين، دون أن يسفر القصف عن وقوع إصابات أو شهداء.
وأشار إلى أن القصف تسبب بخروج المستشفى عن الخدمة، وتدمير مبنى الإسعاف، إضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بأقسام الاستقبال والمختبر والصيدلية.
وأوضح أن المستشفى المعمداني، الذي يضم عدداً من الأقسام الطبية المتخصصة، كان يقدم خدماته الصحية لمئات المرضى والجرحى والطواقم الطبية والمرافقين لحظة الاستهداف، كما يخدم أكثر من مليون فلسطيني في محافظتي غزة وشمال غزة، في ظل الانهيار شبه الكامل للقطاع الصحي جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والحصار المفروض على القطاع.
كما استُشهدت صباح اليوم امرأة برصاص طائرة مُسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.
وكان الاحتلال قد أقدم على قصف المستشفى الأهلي العربي المعمداني خلال الأشهر الأولى للحرب ، وهو ما أدى في حينه إلى استشهاد أكثر من 500 فلسطيني بين أطفال وشيوخ ونساء .
بترا
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأن طائرات الاحتلال استهدفت مبنى الاستقبال والطوارئ في المستشفى بصاروخين، دون أن يسفر القصف عن وقوع إصابات أو شهداء.
وأشار إلى أن القصف تسبب بخروج المستشفى عن الخدمة، وتدمير مبنى الإسعاف، إضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بأقسام الاستقبال والمختبر والصيدلية.
وأوضح أن المستشفى المعمداني، الذي يضم عدداً من الأقسام الطبية المتخصصة، كان يقدم خدماته الصحية لمئات المرضى والجرحى والطواقم الطبية والمرافقين لحظة الاستهداف، كما يخدم أكثر من مليون فلسطيني في محافظتي غزة وشمال غزة، في ظل الانهيار شبه الكامل للقطاع الصحي جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والحصار المفروض على القطاع.
كما استُشهدت صباح اليوم امرأة برصاص طائرة مُسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.
وكان الاحتلال قد أقدم على قصف المستشفى الأهلي العربي المعمداني خلال الأشهر الأولى للحرب ، وهو ما أدى في حينه إلى استشهاد أكثر من 500 فلسطيني بين أطفال وشيوخ ونساء .
بترا
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