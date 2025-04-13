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بكل وحشية .. الاحتلال يقصف المستشفى المعمداني مرة أخرى

بكل وحشية .. الاحتلال يقصف المستشفى المعمداني مرة أخرى

2025-04-13 02:05:31
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، المستشفى الأهلي العربي المعمداني، وسط مدينة غزة.
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بأن طائرات الاحتلال استهدفت مبنى الاستقبال والطوارئ في المستشفى بصاروخين، دون أن يسفر القصف عن وقوع إصابات أو شهداء.
وأشار إلى أن القصف تسبب بخروج المستشفى عن الخدمة، وتدمير مبنى الإسعاف، إضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بأقسام الاستقبال والمختبر والصيدلية.
وأوضح أن المستشفى المعمداني، الذي يضم عدداً من الأقسام الطبية المتخصصة، كان يقدم خدماته الصحية لمئات المرضى والجرحى والطواقم الطبية والمرافقين لحظة الاستهداف، كما يخدم أكثر من مليون فلسطيني في محافظتي غزة وشمال غزة، في ظل الانهيار شبه الكامل للقطاع الصحي جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والحصار المفروض على القطاع.
كما استُشهدت صباح اليوم امرأة برصاص طائرة مُسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في منطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.
وكان الاحتلال قد أقدم على قصف المستشفى الأهلي العربي المعمداني خلال الأشهر الأولى للحرب ، وهو ما أدى في حينه إلى استشهاد أكثر من 500 فلسطيني بين أطفال وشيوخ ونساء .
بترا


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