مستشار ألمانيا المستقبلي يحتاج إلى عطلة عقب إتمام مفاوضات الائتلاف الحاكم

MENAFN - Al-Bayan) ">يحتاج المستشار المستقبلي لألمانيا، فريدريش ميرتس، إلى استراحة بعد مفاوضات تشكيل ائتلاف حاكم بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وقال زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد: "يجب أن آخذ بضعة أيام عطلة الآن. لقد كانت الأشهر الماضية مرهقة للغاية. انتقلت الحملة الانتخابية على الفور إلى مفاوضات الائتلاف، والمحادثات الاستطلاعية التي سبقتها، وتعديل الدستور. حان الوقت لأستريح بضعة أيام".

ولا يزال أمام ميرتس بعض الوقت قبل أن يبدأ عمله الجديد كما هو متوقع. وقبل انتخاب المستشار في البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، يتعين على الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي الحصول على موافقة داخلية على اتفاق الائتلاف الحاكم. ويعقد الحزب المسيحي الديمقراطي مؤتمرا حزبيا صغيرا لهذا الغرض، كما يعقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي استطلاعا لأعضائه ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، والذي من المتوقع أن يستمر لمدة أسبوعين. وقد وافق الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بالفعل على الاتفاق.

وقال ميرتس في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية إنه يتوقع أن تتولى الحكومة الاتحادية الجديدة تحت قيادته مهامها في السادس من مايو المقبل.

وقال ميرتس لـ"بيلد آم زونتاج" إن مفاوضات الائتلاف بين الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي سارت بشكل جيد على الرغم من العديد من الخلافات، وأضاف: "لقد كان الأمر أكثر استرخاء مما تم التعبير عنه أحيانا في التقارير الإعلامية"، عازيا بعض الفضل في ذلك إلى زعيم الحزب البافاري، ماركوس زودر، وقال: "ماركوس زودر، بأسلوبه الباروكي، أحدث تغييرا وأجواء رائعة".