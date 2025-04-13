بريطانيا توفر 26 مليار دولار لدعم الصادرات وسط اضطرابات الرسوم الجمركية

MENAFN - Al-Bayan) ">قالت بريطانيا اليوم الأحد إنها ستزيد الدعم التمويلي للمصدرين بمقدار 20 مليار جنيه إسترليني (26 مليار دولار)، بما في ذلك المتضررين من الرسوم الجمركية الأمريكية، في مسعى لتوفير الاستقرار لهم فيما وصفته بأنه عصر جديد من التجارة العالمية.

أدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعميق حالة الضبابية بالنسبة للشركات البريطانية فيما يتعلق بانكشافها على نظام التجارة الجديد.

وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، ورسوما جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة على معظم الواردات الأخرى من دول مثل بريطانيا.

وقالت الحكومة إن الزيادة ترفع قدرة الإقراض لدى الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات إلى 80 مليار جنيه إسترليني، مع تخصيص ما يصل إلى 10 مليارات جنيه إسترليني لدعم الأكثر تضررا من الرسوم الجمركية في المدى القريب.

وقالت وزيرة المالية ريتشل ريفز "العالم يتغير، ولهذا السبب أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى دعم شركاتنا الرائدة عالميا ودعمها للتغلب على التحديات المقبلة".

وأضافت "إعلان اليوم من شأنه أن يفعل ذلك تماما، إذ من المقرر أن تستفيد آلاف الشركات في جميع أنحاء البلاد".

وستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضا من الحصول على قروض تصل إلى مليوني جنيه إسترليني كجزء من الحزمة.