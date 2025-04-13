مدينة أوساكا اليابانية تستضيف معرض إكسبو الدولي 2025 على مدى 6 أشهر

MENAFN - Al-Bayan) ">افتتح في اليابان اليوم الأحد معرض إكسبو أوساكا الدولي، إيذانا ببدء حدث يستمر ستة أشهر يركز على تصميم مجتمع مستقبلي مستدام، فيما يأمل المنظمون أن يعزز الاقتصاد المحلي على الرغم من المخاوف بشأن التأخير في الاستعدادات.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن المعرض سيستمر حتى 13 أكتوبر في يوميشيما، وهي جزيرة اصطناعية في خليج أوساكا، بمشاركة 158 دولة ومنطقة. ومن المتوقع أن يزوره حوالي 2ر28 مليون شخص.

وتحيط بمعروضاته الرئيسية الحلقة الكبرى، التي يبلغ محيطها 2 كيلومتر والمسجلة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر هيكل معماري خشبي في العالم.

وتشمل المعروضات الرئيسية في الجناح الياباني "صخرة المريخ" التي اكتشفها فريق بحث ياباني في القارة القطبية الجنوبية في عام 2000 .

وتقدر الحكومة أن الحدث سيكون له تأثير اقتصادي بقيمة 92ر2 تريليون ين (20 مليار دولار) على مستوى البلاد، بناء على هدف الزوار البالغ 2.28 مليون شخص. وفي أيام الذروة، من المتوقع أن يزور المعرض 220 ألف شخص.

ومع ذلك، فقد تضاءلت التوقعات للحدث بسبب العناوين الرئيسية حول الأجنحة غير المكتملة والتكاليف المتزايدة. وقد تضاعفت فاتورة الحدث تقريبا من تقدير أولي إلى 235 مليار ين.

واستضافت اليابان المعرض العالمي مرتين من قبل، كان آخرهما في محافظة آيتشي في عام 2005. واستضافته أوساكا سابقا في عام 1970، وهو حدث استقطب أكثر من 64 مليون زائر محلي بشكل أساسي واعتبر رمزا لصعود اليابان كقوة اقتصادية.