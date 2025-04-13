مدينة أوساكا اليابانية تستضيف معرض إكسبو الدولي 2025 على مدى 6 أشهر

مدينة أوساكا اليابانية تستضيف معرض إكسبو الدولي 2025 على مدى 6 أشهر
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن المعرض سيستمر حتى 13 أكتوبر في يوميشيما، وهي جزيرة اصطناعية في خليج أوساكا، بمشاركة 158 دولة ومنطقة. ومن المتوقع أن يزوره حوالي 2ر28 مليون شخص.
وتحيط بمعروضاته الرئيسية الحلقة الكبرى، التي يبلغ محيطها 2 كيلومتر والمسجلة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر هيكل معماري خشبي في العالم.
وتشمل المعروضات الرئيسية في الجناح الياباني "صخرة المريخ" التي اكتشفها فريق بحث ياباني في القارة القطبية الجنوبية في عام 2000 .
وتقدر الحكومة أن الحدث سيكون له تأثير اقتصادي بقيمة 92ر2 تريليون ين (20 مليار دولار) على مستوى البلاد، بناء على هدف الزوار البالغ 2.28 مليون شخص. وفي أيام الذروة، من المتوقع أن يزور المعرض 220 ألف شخص.
ومع ذلك، فقد تضاءلت التوقعات للحدث بسبب العناوين الرئيسية حول الأجنحة غير المكتملة والتكاليف المتزايدة. وقد تضاعفت فاتورة الحدث تقريبا من تقدير أولي إلى 235 مليار ين.
واستضافت اليابان المعرض العالمي مرتين من قبل، كان آخرهما في محافظة آيتشي في عام 2005. واستضافته أوساكا سابقا في عام 1970، وهو حدث استقطب أكثر من 64 مليون زائر محلي بشكل أساسي واعتبر رمزا لصعود اليابان كقوة اقتصادية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية