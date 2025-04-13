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ترامب: المحادثات النووية مع إيران تمضي على نحو جيد

ترامب: المحادثات النووية مع إيران تمضي على نحو جيد

2025-04-13 02:05:24
(MENAFN- Al-Bayan) ">أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي تمضي على نحو جيد.

وقال في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "اعتقد أنها تمضي على نحو جيد. لا شيء يهم حتى تنتهي (المحادثات)، لذلك لا أحبذ الحديث عنها. لكنها تمضي على ما يرام، اعتقد أن الأمور مع إيران تسير على نحو جيد للغاية".

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