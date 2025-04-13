ترامب: المحادثات النووية مع إيران تمضي على نحو جيد

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ترامب: المحادثات النووية مع إيران تمضي على نحو جيد
(MENAFN- Al-Bayan) ">أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي تمضي على نحو جيد.
وقال في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "اعتقد أنها تمضي على نحو جيد. لا شيء يهم حتى تنتهي (المحادثات)، لذلك لا أحبذ الحديث عنها. لكنها تمضي على ما يرام، اعتقد أن الأمور مع إيران تسير على نحو جيد للغاية".
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