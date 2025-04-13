الجيش الأمريكي يشن غارات جديدة على اليمن

MENAFN - Al-Bayan) ">شن الجيش الأمريكي 10 غارات جوية على شمال اليمن في وقت متأخر من مساء السبت، مستهدفا مواقع متعددة، حسبما أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين.

وأفادت القناة بأن "العدوان الأمريكي شن 5 غارات استهدف فيها المعهد المهني بمديرية الصومعة بمحافظ البيضاء، أما في صعدة فشن العدو الأمريكي 3 غارات على منطقة السهلين بمديرية آل سالم، كما شن عدوانا على الحديدة استهدف فيها بغارتين مديرية المنيرة".

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية على موقع إكس إن عملياتها ضد الحوثيين مستمرة.

وكانت الولايات المتحدة قد استأنفت حملتها الجوية ضد الحوثيين في 15 مارس، مشيرة إلى أن الضربات تهدف إلى ردع الجماعة عن شن هجمات ضد الأصول البحرية الإسرائيلية والأمريكية في البحر الأحمر.

ويقول الحوثيون، الذين يسيطرون على جزء كبير من شمال اليمن، إنهم سيوقفون عملياتهم إذا أوقفت إسرائيل هجومها على غزة وسمحت بإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى القطاع.