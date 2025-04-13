الجيش الأمريكي يشن غارات جديدة على اليمن

الجيش الأمريكي يشن غارات جديدة على اليمن
وأفادت القناة بأن "العدوان الأمريكي شن 5 غارات استهدف فيها المعهد المهني بمديرية الصومعة بمحافظ البيضاء، أما في صعدة فشن العدو الأمريكي 3 غارات على منطقة السهلين بمديرية آل سالم، كما شن عدوانا على الحديدة استهدف فيها بغارتين مديرية المنيرة".
ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية على موقع إكس إن عملياتها ضد الحوثيين مستمرة.
وكانت الولايات المتحدة قد استأنفت حملتها الجوية ضد الحوثيين في 15 مارس، مشيرة إلى أن الضربات تهدف إلى ردع الجماعة عن شن هجمات ضد الأصول البحرية الإسرائيلية والأمريكية في البحر الأحمر.
ويقول الحوثيون، الذين يسيطرون على جزء كبير من شمال اليمن، إنهم سيوقفون عملياتهم إذا أوقفت إسرائيل هجومها على غزة وسمحت بإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى القطاع.
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