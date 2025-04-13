تأهل مصر لكأس العالم تحت 17 عاماً بعد غياب طويل

MENAFN - Al-Bayan) ">تأهلت مصر إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما بعد فوزها 2-1 على أنجولا في مباراة الملحق لأصحاب المركز الثالث أمس السبت ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها قطر، بعد غياب طال لمدة 28 سنة منذ استضافت البطولة في العام 1997.

وفرض المنتخب المصري سيطرته على الشوط الأول، وافتتح عبد العزيز الزغبي التسجيل قبل نهاية الشوط بخمس دقائق بتسديدة من داخل المنطقة اصطدمت بأحد مدافعي أنجولا وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.

وضاعف حمزة عبد الكريم النتيجة بمجهود فردي عندما راوغ دفاع أنجولا وأطلق تسديدة لم يتمكن الحارس جيلسون دالا من التصدي لها.

وقلص منتخب أنجولا الفارق في الدقيقة 83 عبر المدافع ديديسا الذي استغل ارتباك الدفاع المصري في التعامل مع ركلة ركنية ووضع الكرة في الشباك.

وبهذا الفوز، انتزع فريق المدرب أحمد الكاس المقعد الأفريقي العاشر في كأس العالم التي تقام بقطر بين الثاني و27 من نوفمبر.

وقال الكاس خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء "سعيد بشكل لا يوصف بالفوز على أنجولا والتأهل لكأس العالم بعد غياب 28 عاما. أعتذر عن الخروج من كأس الأمم الأفريقية. كان لدي ثقة كبيرة بأننا سنتأهل لكأس العالم. ولم أفقد الأمل".

وأضاف الدولي المصري السابق الذي شارك في كأس العالم للكبار عام 1990 في إيطاليا "الاتحاد المصري لكرة القدم كان داعما لنا بقوة من أجل تحقيق حلم (التأهل لكأس العالم). سعادتي برفع علم مصر في كأس العالم لا توصف، وكان يهمني أن نرسم الفرحة على وجوه الشعب المصري".

وفي مباراة أخرى، نجحت أوغندا في حسم بطاقة التأهل الثانية من الملحق بعد فوزها 2-1 على جامبيا.