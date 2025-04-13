أساتذة بجامعة هارفارد يقاضون إدارة ترامب لمراجعة تمويل يبلغ 9 مليارات دولار

أساتذة بجامعة هارفارد يقاضون إدارة ترامب لمراجعة تمويل يبلغ 9 مليارات دولار
وقال الأساتذة في دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في بوسطن إن الإدارة تحاول تقويض الحرية الأكاديمية وحرية التعبير في حرم الجامعة على نحو غير قانوني.
ولم ترد وزارة العدل الأمريكية، التي تدافع عن سياسات الإدارة أمام المحكمة، على طلب للتعليق. وأحجمت جامعة هارفارد ومقرها كمبردج بولاية ماساتشوستس عن التعليق.
وشهدت العديد من جامعات النخبة، بما في ذلك جامعة هارفارد، تهديدات بوقف تمويلها الاتحادي من إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي، فضلا عن قضايا أخرى مثل برامج التنوع والمساواة والشمول وسياسات المتحولين جنسيا.
وقالت وزارتا التعليم والصحة والخدمات الإنسانية الأمريكيتان إلى جانب إدارة الخدمات العامة في 31 مارس إن عقودا بين جامعة هارفارد والشركات التابعة لها والحكومة الاتحادية بقيمة 255.6 مليون دولار قيد المراجعة، إلى جانب تعهدات بمنح للعديد من السنوات بقيمة 8.7 مليار دولار.
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