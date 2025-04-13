بوكيلة في الولايات المتحدة لتعزيز تحالفه مع ترامب

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل الاثنين الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة، في وقت يعزز البلدان تعاونهما في مكافحة الهجرة غير النظامية.

ووافق بوكيلة على السماح بأن يُسجَن في السلفادور أكثر من 250 شخصا مُرحَّلين من الولايات المتحدة، على أن يوضَعوا في مركز عملاق لاحتواء الإرهاب، وهو سجن بناه في إطار حربه على العصابات.

وهؤلاء الأفراد هم في غالبيتهم العظمى فنزويليون تتهمهم إدارة ترامب بأنهم أعضاء في منظمة ترين دي أراغوا الإجرامية الدولية.

وفي حين لجأ ترامب إلى قانون يعود إلى القرن الثامن عشر يُستخدم عادةً في أوقات الحرب، لطرد هؤلاء المهاجرين، نددت جماعات حقوقية بـ"حالات اختفاء قسري وباعتقالات تعسفية".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحافيين إن الرئيسين "سيناقشان الشراكة مع السلفادور، فيما يتعلق باستخدام سجنهم الضخم لعصابتَي ترين دي أراغوا وإم إس-13، وكيف أصبح تعاون السلفادور مع الولايات المتحدة نموذجا يُحتذى بالنسبة الى الآخرين".

وتتخذ زيارة الدولة التي يجريها بوكيلة بُعدا اقتصاديا أيضا، إذ حصلت السلفادور على ستة ملايين دولار من واشنطن لموافقتها على سجن هؤلاء على أراضيها. وقد أعرب بوكيلة عن سروره قائلا "هذا ليس بالكثير بالنسبة إليهم، لكنه كثير بالنسبة إلينا".

لكن رغم ذلك، لا يزال هذا البلد الصغير في أمريكا الوسطى متضررا من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب بنسبة تصل إلى 10%.