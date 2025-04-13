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عذّب ابنتيه حتى الموت .. تفاصيل جريمة مروعة في مصر

عذّب ابنتيه حتى الموت .. تفاصيل جريمة مروعة في مصر

2025-04-13 01:10:10
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لقيت فتاتان مصرعهما بعد وصلة تعذيب استمرت قرابة 4 ساعات على يد والدهما، الذي قرر أن يعاقبهما بسبب تدني مستواهما التعليمي وفصلهما من المدرسة، في جريمة اهتز لها حي الساحل بمحافظة القاهرة.
وكانت النيابة العامة في مصر قد أمرت، السبت، بحبس الأب البالغ من العمر 43 عاماً، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل ابنتيه داخل شقته في منطقة الساحل، مع استعجال تحريات المباحث العامة حول الواقعة وإحالة جثماني الفتاتين إلى الطب الشرعي قبل دفنهما.
وكشف مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة، أن أجهزة الأمن كانت قد ألقت القبض على المتهم، الذي يعمل موظفاً بإحدى الجهات الحكومية، بتهمة قتل بنتيه، إذ اشتبهت مديرية الصحة في روايته المزعومة حول وفاتهما بالالتهاب الرئوي بعد إصابتهما بفيروس "كورونا".
وأشار المصدر ، أن الأب طلب من أحد أصدقائه مساعدته في استخراج شهادتي وفاة لابنتيه بزعم أنهما توفيتا بفيروس "كورونا"، لكن صديقه اشتبه في حدوث جريمة، لا سيما أن مظهر الفتاتين أوحى له بتعرضهما للتعذيب.
وانتقلت قوة من مباحث قسم شرطة الساحل إلى محل سكن الموظف وبناته، إذ كشفت المعاينة أن الفتاتين كانتا ضحيتين لـ"حفل تعذيب" استمر ساعات، تعرضتا خلالها لإيذاء جسدي بشكل وحشي مما أدى إلى مصرعهما.
وأضاف المصدر: "لدى القبض على المتهم اعترف تفصيلياً بجريمته، إذ كشف أنه لم يكن ينوي قتل البنتين، وإنما كان هدفه عقابهما على فصلهما من المدرسة بسبب غيابهما المتكرر عنها، لكنه تمادى في تعذيبهما حتى الموت".
ويوضح مصدر آخر في مباحث قسم شرطة الساحل في القاهرة، أن الأب القاتل "اعترف أمام ضباط المباحث بتفاصيل حفل التعذيب الذي تعرضت له ابنتاه طوال 4 ساعات".
وتابع: "شرح المتهم كيف أنه انفعل على البنات عند قراءة خطاب الفصل الوارد من المدرسة، مما جعله يعلقهما في المروحة لعدة ساعات باستعمال خرطوم، بالإضافة إلى حلاقة شعر رأسيهما".
وقال إن الأب "لم يكتفِ بذلك، إنما تمادى باستخدام النار لحرق أجزاء من جسد البنتين، وهو ما أدى إلى فقدانهما الوعي، والدخول في غيبوبة حتى وفاتهما".
وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على جثماني الفتاتين في حالة يُرثى لها، من جراء التعذيب الذي تعرضتا له، بينما عثرت على الأم فاقدة لصوابها بالكامل بعد الواقعة.
وقال المدير التنفيذي للمكتب العربي للمحاماة وحقوق الإنسان المستشار القانوني محمد علاء، إن الأب المتهم في هذه الحالة "تُوجَّه له تهمة التعذيب حتى الموت، وهي تهمة عقوبتها الإعدام، ولا يمكن حسابه بموجب قوانين استعمال القسوة فقط".
وكشف، أن المادة 240 من قانون العقوبات تنص على أن "القائم بالتعذيب إذا تسبب في عاهات مستديمة للطفل بتعذيبه، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، أما في حالة قتل هذا الطفل أثناء التعذيب فإن العقوبة تكون الإعدام".
وفسر المستشار القانوني المصري ذلك، بأن "القانون يقلب الاتهام في هذه الحالة من الإيذاء الجسدي أو استعمال القسوة ضد الأطفال، وهي تهمة عقوبتها القصوى قد تصل إلى 10 سنوات مع الشغل، إلى القتل العمد، وهذه التهمة عقوبتها الإعدام".
سكاي نيوز


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