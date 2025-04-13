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للراغبين ببيع الذهب والربح.. إليكم الأسعار في الأردن الأحد

للراغبين ببيع الذهب والربح.. إليكم الأسعار في الأردن الأحد

2025-04-13 01:10:09
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين، اليوم الأحد، 66.1 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 64.1 دينارا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.


كما بلغت أسعار بيع الغرامات من الذهب عيار 24 و18 و14 لدى محال الصاغة 75.6 دينارا و59 دينارا و44.7 دينارا على التوالي.

وتاليا التسعيرة:




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