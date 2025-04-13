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غارة إسرائيلية على مدرسة بعد إخلائها من النازحين

غارة إسرائيلية على مدرسة بعد إخلائها من النازحين

2025-04-13 01:10:08
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت تقارير صحفية أن غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة الدحيان بعد إخلائها من النازحين بحي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.
كما استهدفت غارات إسرائيلية، بالتزامن مع قصف مدفعي، المناطق الشمالية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وكالات


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