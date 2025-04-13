غارة إسرائيلية على مدرسة بعد إخلائها من النازحين

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غارة إسرائيلية على مدرسة بعد إخلائها من النازحين
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت تقارير صحفية أن غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة الدحيان بعد إخلائها من النازحين بحي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.
كما استهدفت غارات إسرائيلية، بالتزامن مع قصف مدفعي، المناطق الشمالية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وكالات
كما استهدفت غارات إسرائيلية، بالتزامن مع قصف مدفعي، المناطق الشمالية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وكالات
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