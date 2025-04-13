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ابن نتنياهو يشن هجوماً حاداً على ماكرون بعد تصريح الدولة

ابن نتنياهو يشن هجوماً حاداً على ماكرون بعد تصريح الدولة

2025-04-13 01:10:08
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شن ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجوماً حاداً على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أن أعلن الأخير أن باريس قد تعترف بدولة فلسطينية "من دون حماس".
وأعاد يائير نتنياهو ليل السبت نشر تغريدة لماكرون على منصة "إكس"، وعلّق عليها قائلاً: "تبا لك. نعم لاستقلال كاليدونيا الجديدة. نعم لاستقلال بولينيزيا الفرنسية. نعم لاستقلال كورسيكا. نعم لاستقلال إقليم الباسك. نعم لاستقلال غويانا الفرنسية. أوقفوا الإمبريالية الفرنسية الجديدة في غرب إفريقيا".
وكان ماكرون يقول في منشوره إن "هذا هو موقف فرنسا، وهو واضح: نعم للسلام. نعم لأمن إسرائيل. نعم لدولة فلسطينية من دون حماس".
وكتب الرئيس الفرنسي: "هذا يتطلب إطلاق سراح جميع الرهائن، ووقف إطلاق نار دائم (في قطاع غزة)، واستئناف فوري للمساعدات الإنسانية، والسعي إلى حل الدولتين".
واعتبر ماكرون أن "الطريق الوحيد الممكن هو الطريق السياسي".
وتابع: "أدعم الحق المشروع للفلسطينيين في دولة وفي السلام، تماماً كما أدعم حق الإسرائيليين في العيش بسلام وأمن، وكلاهما معترف به من قبل جيرانهم".
وأضاف: "يجب أن يكون المؤتمر المقبل حول حل الدولتين في يونيو نقطة تحول. أبذل قصارى جهدي مع شركائنا لتحقيق هدف السلام هذا. نحن بحاجة ماسة إليه".
وأتى منشور ماكرون بعد أن أعلن الأربعاء أن اعتراف باريس بالدولة الفلسطينية يمكن أن يحصل في يونيو، خلال مؤتمر سترأسه فرنسا بالاشتراك مع السعودية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وتزايدت الدعوات دعماً لحل الدولتين، منذ اندلعت حرب غزة في أكتوبر 2023، رغم رفض إسرائيل القاطع لهذه الخطوة.
وتعترف بالدولة الفلسطينية نحو 150 دولة، وفي مايو 2024 اتخذت أيرلندا والنرويج وإسبانيا هذه الخطوة، ثم تلتها سلوفينيا في يونيو.
سكاي نيوز


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