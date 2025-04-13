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تحطم طائرة في حقل موحل شمالي ولاية نيويورك

تحطم طائرة في حقل موحل شمالي ولاية نيويورك

2025-04-13 01:10:08
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تحطمت طائرة ذات محركين على متنها 6 أشخاص، السبت، في حقل موحل شمالي ولاية نيويورك الأميركية.
ووصفت نائبة عمدة مقاطعة كولومبيا جاكلين سالفاتور الحادث بأنه "تحطم مميت"، لكنها رفضت الإفصاح عن مصير ركاب الطائرة.
وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرة من طراز "ميتسوبيشي إم يو 2 بي"، كانت متجهة إلى مطار مقاطعة كولومبيا قرب هدسون، لكنها تحطمت بعد تحليقها لنحو 48 كيلومتراً قرب كوباك.
وقالت سالفاتور إن "الوحل والطقس والثلوج جعلت من الصعب على المستجيبين الأوائل الوصول إلى الموقع".
وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إنه أرسل فريقاً للتحقيق في الحادث.
سكاي نيوز


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