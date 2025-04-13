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7 إصابات في حوادث سير خلال 24 ساعة في المملكة

7 إصابات في حوادث سير خلال 24 ساعة في المملكة

2025-04-13 01:10:07
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع 5 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي أسفرت عن إصابة 7 أفراد.
وعبر تقريرها المروري اليومي، أشارت إلى وقوع حادث تصادم على طريق عمان التنموي بين "تريلا" ومركبة شحن، حيث أسفر الحادث عن إصابتين بحالة متوسطة جرى إسعافهما إلى مستشفى النديم.
كما أسفر حادث تدهور لإحدى المركبات واصطدامها بالحاجز الإسمنتي على طريق عمان - الزرقاء عن إصابة متوسطة جرى إسعافها إلى مستشفى الزيتونة.
ووقع حادث تدهور آخر لإحدى المركبات على الطريق الصحراوي باتجاه الجنوب، ونتج عنه إصابتان متوسطتان جرى إسعافهما إلى مستشفى النديم.
ولفتت إلى وقوع حادث تصادم بين 3 مركبات على إشارة الغاز، بعد قطع إحدى المركبات للإشارة وهي حمراء، حيث أسفر الحادث عن إصابتين.
ونوّهت إلى أن شارع الأردن باتجاه ياجوز شهد حادث انقلاب لإحدى المركبات بسبب التعامل الخاطئ لسائقها مع أحد المنعطفات على الطريق.


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