الأحوال المدنية تُلغي الحضور الشخصي لإصدار الشهادات الحيوية المسجلة وتُحول طلبها إلكترونيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 نيسان (بترا) - قرر مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث غازي الطيب، وقف طلبات الحضور الشخصي لإصدار الشهادات الحيوية المسجلة مسبقًا وهي: (شهادات الزواج، الطلاق، الولادة، الوفاة، القيد العائلي، القيد الفردي) في جميع مكاتب الدائرة، اعتباراً من الأول من أيار المقبل.

وأضاف الطيب في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، أنه تم التعميم على جميع مكاتب الدائرة في المركز الرئيسي والمحافظات بوقف طلبات الحضور الشخصي لإصدار الشهادات المسجلة مسبقًا، والتحول إلى طلبها إلكترونياً حصرياً.

واضح أنه يمكن للمواطنين الحصول على هذه الشهادات رقمياً من خلال تطبيق "سند"، وذلك بالدخول إلى خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات عبر التطبيق، واختيار خدمة "الشهادات الرقمية"، ثم تحديد نوع الشهادة المطلوبة واسم المستفيد ولغة الإصدار (عربي أو إنجليزي)، وبعد ذلك تقديم الطلب ودفع الرسوم إلكترونياً.

وتابع ان هذه الخدمة تتيح للمواطنين الأردنيين إمكانية استلام الشهادات إلكترونيًا بصيغة (PDF) عبر تطبيق "سند"، حيث يمكنهم استعراض الشهادة من قائمة "طلباتي"، كما تحتوي الشهادة على رمز (QR) للتحقق من صحتها.

كما يمكن التقدم بطلب الحصول على الشهادات المسجلة مسبقاً عبر الرابط الإلكتروني لخدمات الدائرة على موقعها الإلكتروني ()، واستلامها عبر البريد الأردني دون الحاجة إلى المراجعة الشخصية لمكاتب الدائرة.

وأشار إلى أن دائرة الأحوال المدنية والجوازات تسير قدماً في تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية وخارطة الطريق لتحديث القطاع العام، بما يتوافق مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ومنظومة التحديث السياسي اللتين أُطلقتا مع دخول المملكة مئويتها الثانية.

وقال الطيب إن هذه الخطوة تُسهِّل وصول الخدمات للمواطنين، حيث تمكنهم من الحصول على وثائقهم في أي وقت وبسرعة، عبر الأنظمة الإلكترونية الحديثة التي تُيسر عملية إصدار الوثائق بكل يسر وسهولة، مضيفاً أن الدائرة تتجه إلى تقديم خدماتها إلكترونياً بالكامل مع نهاية العام، مما سيسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى توفير وقت المواطنين وجهدهم في الحصول على وثائقهم، وتحسين الأداء الخدمي للدائرة، ورفع كفاءتها، فضلاً عن تقليل الازدحام وتخفيف العبء عن مكاتب الأحوال المدنية، مؤكدًا أن الدائرة لن تدخر أي جهد في سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير وقتهم وجهدهم.

--(بترا)

ع د/ا ص / س س

13/04/2025 07:22:11