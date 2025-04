الرياض تحتضن الأحد فعاليات المعرض الدولي للتعليم Edgexلتعزيز الإبتكار التعليمي عالمياً

الأحد الرياض تستضيف المعرض الدولي للتعليم (EDGEx) لتعزيز الابتكار التعليمي عالميًا

RIYADH, SAUDI ARABIA, April 12, 2025 /EINPresswire / -- تنطلق يوم الأحد 13 أبريل فعاليات المعرض الدولي للتعليم (EDGEx) الذي تنظمه وزارة التعليم على مدى أربعة أيام متواصلة، تحت شعار "ما بعد الاستعداد للمستقبل" (Beyond Readiness).ويُمثّل المعرض فرصة لتعزيز الشراكات الدولية واستكشاف أحدث الحلول التكنولوجية لتحسين جودة التعلم، ومنصة شاملة تتيح للزوار فرصة التفاعل مع أحدث الابتكارات في التعلم الذكي، الفصول الدراسية الافتراضية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، مما يسهم في بناء استراتيجيات تعليمية متطورة تواكب التحولات العالمية ومتطلبات سوق العمل.ويهدف الحدث إلى تحقيق التكامل بين التعليم والتدريب، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية، والشركات التكنولوجية، وصناع القرار، في خطوة تعكس التزام المملكة بتطوير التعليم وتعزيز الابتكار، ورسم مكانتها كمركز عالمي لتطوير الكفاءات البشرية، وفق رؤية السعودية 2030.وأكد معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان أن تنظيم المعرض الدولي للتعليم EDGEx يأتي في إطار جهود المملكة لتطوير التعليم بما يتماشى مع متطلبات المستقبل، مبيناً أن المعرض يمثّل فرصة لتعزيز الشراكات الدولية في قطاع التعليم، واستكشاف أحدث الحلول التكنولوجية التي تسهم في تحسين جودة التعلم وتزويد الأجيال القادمة بالمهارات المطلوبة لسوق العمل العالمي، كما يعكس التزام المملكة بالتحول الرقمي في التعليم وتمكين رأس المال البشري ضمن رؤية 2030.وأضاف معاليه أن رؤية السعودية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد أسهمت في مواصلة المملكة تحقيق إنجازات نوعية في قطاع التعليم، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز استدامة المعرفة، مما يجعلها نموذجًا عالميًا في بناء مستقبل التعليم والتدريب.ويضم المعرض منصات تفاعلية عدة، تشمل ورش عمل وجلسات نقاشية متخصصة بمشاركة قادة الفكر في التعليم والتكنولوجيا، إضافةً إلى عروض حية لأحدث الابتكارات في التعلم الرقمي، كما يأتي ضمن أبرز الفعاليات التي يشهدها المعرض "The EDGE Assembly" التي تناقش مستقبل التعليم، و"The EDGE Lab" التي توفر تجربة عملية لأحدث الحلول التعليمية، بينما يمثل "The EDGE Launchpad" منصة لتوقيع الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات التعليمية والتكنولوجية لدعم استدامة التطوير التعليمي.ويستقطب EDGEx متحدثين عالميين بارزين من قطاعي التعليم والتكنولوجيا، من بينهم معالي يوسف البنيان، وزير التعليم السعودي، والبروفيسور عبدالله الغامدي، رئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي السعودية (SDAIA)، إضافة إلى أندرو نغ، مؤسس DeepLearning، وسال خان، مؤسس أكاديمية خان. كما يشارك خبراء من جامعة ستانفورد، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST)، ومنظمات تعليمية عالمية، إلى جانب متخصصين من القطاعين العام والخاص، مما يجعل المعرض فرصة استثنائية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات في المجال التعليمي.ويكرّم المعرض الإنجازات المتميزة في قطاع التعليم من خلال جوائز EDGEx التي تشمل جائزة التغيير التعليمي (Voices of Change Award) لتكريم المبادرات الملهمة، وجائزة المبتكرين في تكنولوجيا التعليم (EDGEx Vendor Award)، التي يتم تقييمها من قبل الطلاب والمعلمين، إضافةً إلى جائزة الابتكار في الفصول الدراسية (Classroom Innovator Award)، المخصصة للمؤسسات التعليمية التي تطور مناهج حديثة تسهم في تحسين تجربة التعلم وتعزيز دور المعلم في تطوير البيئة التعليمية.للتسجيل:

