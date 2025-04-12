الرياض تحتضن الأحد فعاليات المعرض الدولي للتعليم Edgexلتعزيز الإبتكار التعليمي عالمياً

الأحد الرياض تستضيف المعرض الدولي للتعليم (EDGEx) لتعزيز الابتكار التعليمي عالميًا

RIYADH, SAUDI ARABIA, April 12, 2025 /EINPresswire / -- تنطلق يوم الأحد 13 أبريل فعاليات المعرض الدولي للتعليم (EDGEx) الذي تنظمه وزارة التعليم على مدى أربعة أيام متواصلة، تحت شعار "ما بعد الاستعداد للمستقبل" (Beyond Readiness).ويُمثّل المعرض فرصة لتعزيز الشراكات الدولية واستكشاف أحدث الحلول التكنولوجية لتحسين جودة التعلم، ومنصة شاملة تتيح للزوار فرصة التفاعل مع أحدث الابتكارات في التعلم الذكي، الفصول الدراسية الافتراضية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، مما يسهم في بناء استراتيجيات تعليمية متطورة تواكب التحولات العالمية ومتطلبات سوق العمل.ويهدف الحدث إلى تحقيق التكامل بين التعليم والتدريب، وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية، والشركات التكنولوجية، وصناع القرار، في خطوة تعكس التزام المملكة بتطوير التعليم وتعزيز الابتكار، ورسم مكانتها كمركز عالمي لتطوير الكفاءات البشرية، وفق رؤية السعودية 2030.وأكد معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان أن تنظيم المعرض الدولي للتعليم EDGEx يأتي في إطار جهود المملكة لتطوير التعليم بما يتماشى مع متطلبات المستقبل، مبيناً أن المعرض يمثّل فرصة لتعزيز الشراكات الدولية في قطاع التعليم، واستكشاف أحدث الحلول التكنولوجية التي تسهم في تحسين جودة التعلم وتزويد الأجيال القادمة بالمهارات المطلوبة لسوق العمل العالمي، كما يعكس التزام المملكة بالتحول الرقمي في التعليم وتمكين رأس المال البشري ضمن رؤية 2030.وأضاف معاليه أن رؤية السعودية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد أسهمت في مواصلة المملكة تحقيق إنجازات نوعية في قطاع التعليم، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز استدامة المعرفة، مما يجعلها نموذجًا عالميًا في بناء مستقبل التعليم والتدريب.ويضم المعرض منصات تفاعلية عدة، تشمل ورش عمل وجلسات نقاشية متخصصة بمشاركة قادة الفكر في التعليم والتكنولوجيا، إضافةً إلى عروض حية لأحدث الابتكارات في التعلم الرقمي، كما يأتي ضمن أبرز الفعاليات التي يشهدها المعرض "The EDGE Assembly" التي تناقش مستقبل التعليم، و"The EDGE Lab" التي توفر تجربة عملية لأحدث الحلول التعليمية، بينما يمثل "The EDGE Launchpad" منصة لتوقيع الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات التعليمية والتكنولوجية لدعم استدامة التطوير التعليمي.ويستقطب EDGEx متحدثين عالميين بارزين من قطاعي التعليم والتكنولوجيا، من بينهم معالي يوسف البنيان، وزير التعليم السعودي، والبروفيسور عبدالله الغامدي، رئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي السعودية (SDAIA)، إضافة إلى أندرو نغ، مؤسس DeepLearning، وسال خان، مؤسس أكاديمية خان. كما يشارك خبراء من جامعة ستانفورد، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST)، ومنظمات تعليمية عالمية، إلى جانب متخصصين من القطاعين العام والخاص، مما يجعل المعرض فرصة استثنائية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات في المجال التعليمي.ويكرّم المعرض الإنجازات المتميزة في قطاع التعليم من خلال جوائز EDGEx التي تشمل جائزة التغيير التعليمي (Voices of Change Award) لتكريم المبادرات الملهمة، وجائزة المبتكرين في تكنولوجيا التعليم (EDGEx Vendor Award)، التي يتم تقييمها من قبل الطلاب والمعلمين، إضافةً إلى جائزة الابتكار في الفصول الدراسية (Classroom Innovator Award)، المخصصة للمؤسسات التعليمية التي تطور مناهج حديثة تسهم في تحسين تجربة التعلم وتعزيز دور المعلم في تطوير البيئة التعليمية.للتسجيل:

Ehab Rizk

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