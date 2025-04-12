المغرب.. فيديو صادم لسرقة ودهس سيدة في الشارع

خبرني - شهدت مدينة سلا المغربية حادثة مروعة أثارت موجة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض سيدة لسرقة علنية تحت تهديد السلاح الأبيض.

ويوضح الفيديو المنتشر على نطاق واسع، لحظة سير سيدة في أحد شوارع المدينة بهدوء، قبل أن يعترض طريقها شاب يحمل سكيناً، ويشرع في محاولة انتزاع حقيبتها بالقوة، بمساعدة شريك له.

ورغم صرخات الضحية التي دوت في المكان، لم يتحرك أحد لإنقاذها أو تقديم المساعدة، ما زاد من قسوة المشهد، الذي انتهى بصورة أكثر مأساوية عندما صدمتها شاحنة أثناء محاولتها المقاومة والهروب، قبل أن يلوذ سائق الشاحنة بالفرار من دون أي محاولة لتقديم العون.

ومع انتشار الفيديو لم يتأخر التفاعل الأمني مع الحادث، حيث أفادت تقارير إعلامية محلية بأن السلطات الأمنية في سلا باشرت التحقيق فوراً، وتمكنت من تحديد هوية الجناة خلال وقت قياسي، حيث تم إلقاء القبض عليهما وإحالتهما إلى التحقيق.

كما استُدعي سائق الشاحنة للتحقيق بعد أن كشفت المعطيات المصوّرة مسؤوليته عن صدم السيدة، في واقعة صادمة أضيفت إلى الجريمة الأصلية، حيث يواجه اتهامات محتملة بالتخلي عن مصابة دون إسعاف.