المغرب.. فيديو صادم لسرقة ودهس سيدة في الشارع
خبرني - شهدت مدينة سلا المغربية حادثة مروعة أثارت موجة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض سيدة لسرقة علنية تحت تهديد السلاح الأبيض.
ويوضح الفيديو المنتشر على نطاق واسع، لحظة سير سيدة في أحد شوارع المدينة بهدوء، قبل أن يعترض طريقها شاب يحمل سكيناً، ويشرع في محاولة انتزاع حقيبتها بالقوة، بمساعدة شريك له.
ورغم صرخات الضحية التي دوت في المكان، لم يتحرك أحد لإنقاذها أو تقديم المساعدة، ما زاد من قسوة المشهد، الذي انتهى بصورة أكثر مأساوية عندما صدمتها شاحنة أثناء محاولتها المقاومة والهروب، قبل أن يلوذ سائق الشاحنة بالفرار من دون أي محاولة لتقديم العون.
ومع انتشار الفيديو لم يتأخر التفاعل الأمني مع الحادث، حيث أفادت تقارير إعلامية محلية بأن السلطات الأمنية في سلا باشرت التحقيق فوراً، وتمكنت من تحديد هوية الجناة خلال وقت قياسي، حيث تم إلقاء القبض عليهما وإحالتهما إلى التحقيق.
كما استُدعي سائق الشاحنة للتحقيق بعد أن كشفت المعطيات المصوّرة مسؤوليته عن صدم السيدة، في واقعة صادمة أضيفت إلى الجريمة الأصلية، حيث يواجه اتهامات محتملة بالتخلي عن مصابة دون إسعاف.
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