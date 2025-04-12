لأول مرة .. أصالة تستعين بجمهورها لاختيار اسم ألبومها الجديد

خبرني - كشفت شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" عن إطلاق حملة تفاعلية عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، دعت من خلالها المتابعين للمشاركة في اختيار اسم الألبوم المصري الجديد للفنانة السورية، والمقرر طرحه خلال الفترة القريبة المقبلة.

الحملة التي أطلقتها "روتانا" جاءت مصحوبة ببوستر مبدئي يتضمن ثلاثة أسماء مرشّحة لاختيار أحدها كعنوان رسمي للألبوم، وهي: "كلام فارغ"، "ضريبة البُعد"، و"عندي اكتفاء بالنفس".

وأعلنت الشركة أنها ستعرض نتائج التصويت على أصالة لتُحدّد بناءً عليها الاسم النهائي للعمل، في لفتة تفاعلية غير مسبوقة تُمكّن الجمهور من المشاركة في صياغة هوية الألبوم.

وأكدت الشركة أن السحب سيتم يوم 30 مايو (أيار) المقبل، فيما ستحدد القرعة أسماء الفائزين الذين من المتوقع أن يوثقوا إجاباتهم بفيديوهات مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحددت روتانا منصة "إكس" للتصويت.

ولاقى الإعلان تفاعلاً واسعاً من متابعي أصالة وجمهورها، وتنوعت الآراء وانقسمت بين العناوين الثلاثة، إلا أن عنوان "ضريبة البعد" كان الأكثر تصويتاً بشكل ملحوظ.

الجدير بالذكر أن ألبوم أصالة كان من المقرر طرحه بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر الماضي، ولكن تم التأجيل دون أجل مسمى.

وكانت أصالة قد أوضحت في تصريحات سابقة مطلع العام الجاري، أن ألبومها المصري سيكون مميزاً للغاية، موضحة أنه يحتوي على 15 أغنية من بينها أغنية سورية.



