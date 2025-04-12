لأول مرة .. أصالة تستعين بجمهورها لاختيار اسم ألبومها الجديد

لأول مرة .. أصالة تستعين بجمهورها لاختيار اسم ألبومها الجديد
خبرني - كشفت شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" عن إطلاق حملة تفاعلية عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، دعت من خلالها المتابعين للمشاركة في اختيار اسم الألبوم المصري الجديد للفنانة السورية، والمقرر طرحه خلال الفترة القريبة المقبلة.
الحملة التي أطلقتها "روتانا" جاءت مصحوبة ببوستر مبدئي يتضمن ثلاثة أسماء مرشّحة لاختيار أحدها كعنوان رسمي للألبوم، وهي: "كلام فارغ"، "ضريبة البُعد"، و"عندي اكتفاء بالنفس".
وأعلنت الشركة أنها ستعرض نتائج التصويت على أصالة لتُحدّد بناءً عليها الاسم النهائي للعمل، في لفتة تفاعلية غير مسبوقة تُمكّن الجمهور من المشاركة في صياغة هوية الألبوم.
وأكدت الشركة أن السحب سيتم يوم 30 مايو (أيار) المقبل، فيما ستحدد القرعة أسماء الفائزين الذين من المتوقع أن يوثقوا إجاباتهم بفيديوهات مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحددت روتانا منصة "إكس" للتصويت.
ولاقى الإعلان تفاعلاً واسعاً من متابعي أصالة وجمهورها، وتنوعت الآراء وانقسمت بين العناوين الثلاثة، إلا أن عنوان "ضريبة البعد" كان الأكثر تصويتاً بشكل ملحوظ.
الجدير بالذكر أن ألبوم أصالة كان من المقرر طرحه بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر الماضي، ولكن تم التأجيل دون أجل مسمى.
وكانت أصالة قد أوضحت في تصريحات سابقة مطلع العام الجاري، أن ألبومها المصري سيكون مميزاً للغاية، موضحة أنه يحتوي على 15 أغنية من بينها أغنية سورية.
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