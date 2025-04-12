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(ذا فويس) و(ذا فويس كيدز) يعودان بعد غياب

(ذا فويس) و(ذا فويس كيدز) يعودان بعد غياب

2025-04-12 07:20:05
(MENAFN- Khaberni)

بعد توقّفهما طيلة أعوام سنوات، أعلنت شبكة MBC عودة النسختين العربيتين من البرنامج الغنائيين "ذا فويس" و"ذا فويس كيدز".

وجاء الإعلان عبر برنامج "صباح الخير يا عرب"، بالإشارة إلى قرب انطلاق الموسم الجديد، وسط ترقّب المتابعين، للبرنامجين اللذين حققا نجاحاً واسعاً في مواسمهما السابقة.

وقال هاني الحامد في البرنامج: "أكيد رجعنا بالذاكرة إلى برنامج ذا فويس، هذا البرنامج الذي سيعود بإذن الله بنسختيه للكبار وذا فويس كيدز".

وأضاف "لكل من يملك الموهبة والرغبة في المشاركة، هذه فرصته ليكون أحد المتسابقين في أحد البرنامجين، تفاصيل المشاركة سنعلنها قريباً، فاستعدّوا بأصواتكم وتجاربكم، فقد يكون أحدكم هو صاحب أحلى صوت".

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