(ذا فويس) و(ذا فويس كيدز) يعودان بعد غياب
بعد توقّفهما طيلة أعوام سنوات، أعلنت شبكة MBC عودة النسختين العربيتين من البرنامج الغنائيين "ذا فويس" و"ذا فويس كيدز".
وجاء الإعلان عبر برنامج "صباح الخير يا عرب"، بالإشارة إلى قرب انطلاق الموسم الجديد، وسط ترقّب المتابعين، للبرنامجين اللذين حققا نجاحاً واسعاً في مواسمهما السابقة.
وقال هاني الحامد في البرنامج: "أكيد رجعنا بالذاكرة إلى برنامج ذا فويس، هذا البرنامج الذي سيعود بإذن الله بنسختيه للكبار وذا فويس كيدز".
وأضاف "لكل من يملك الموهبة والرغبة في المشاركة، هذه فرصته ليكون أحد المتسابقين في أحد البرنامجين، تفاصيل المشاركة سنعلنها قريباً، فاستعدّوا بأصواتكم وتجاربكم، فقد يكون أحدكم هو صاحب أحلى صوت".
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