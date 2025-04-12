إصابة نجم (غريز أناتومي) بالتصلب الجانبي الضموري

خبرني - أعلن الممثل الأمريكي إريك داين بطل المسلسل الطبي الشهير "Grey's Anatomy" إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري.

وقال داين، 52 عاماً، في بيانٍ لـ "بيبول": "شُخِّصتُ بالتصلب الجانبي الضموري، أنا ممتنٌ لوجود عائلتي المُحبة بجانبي في هذه المرحلة الجديدة من حياتي".

وجاء الخبر بعد شهرٍ من إلغاء إريك داين وزوجته ريبيكا غايهارت، إجراءات طلاقهما.

وأضاف الممثل الأمريكي: "أشعر بالامتنان لأني قادر على مواصلة العمل، وأتطلّع إلى العودة إلى موقع تصوير مسلسل Euphoria في الأسبوع المقبل، أرجو منكم منح عائلتي بعض الخصوصية خلال هذه الفترة".

ومن المقرر أن يبدأ داين، الذي يلعب دور ربّ عائلة جاكوبس في مسلسل "يوفوريا" الموسم الثالث من المسلسل على قناة HBO في 14 نيسان (أبريل) الجاري.

التصلب الجانبي الضموري

مرض التصلّب الجانبي الضموري، المعروف أيضاً بمرض "Lou Gehrig"، مرض تنكّسي نادر، يُسبّب شللاً عضلياً تدريجياً، يعاني فيه المرضى في البداية من ارتعاش أو ضعف في أحد الأطراف، يتبعه في أغلب الأحيان تلعثم في الكلام.

ويؤثر هذا المرض على الخلايا العصبية في الدماغ، والعمود الفقري الذي يتحكّم بحركة العضلات،ويفقد المرضى تدريجياً قدرتهم على الكلام والأكل والمشي والتنفس بشكل مستقلّ. ولا يوجد علاج لهذا المرض، وعادةً ما يعيش المصابون به من 3 إلى 5 أعوام بعد التشخيص.

ويُذكر أن بعض النجوم أصيبوا بهذا المرض مثل، آرون لازار، وجون دريسكيل هوبكنز، وإريك ستيفنز، وجو بونسال، وروبرتا فلاك، وكينيث ميتشل، وعالم الفيزياء ستيفن هوكينغ.