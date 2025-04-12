إصابة نجم (غريز أناتومي) بالتصلب الجانبي الضموري

إصابة نجم (غريز أناتومي) بالتصلب الجانبي الضموري
خبرني - أعلن الممثل الأمريكي إريك داين بطل المسلسل الطبي الشهير "Grey's Anatomy" إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري.
وقال داين، 52 عاماً، في بيانٍ لـ "بيبول": "شُخِّصتُ بالتصلب الجانبي الضموري، أنا ممتنٌ لوجود عائلتي المُحبة بجانبي في هذه المرحلة الجديدة من حياتي".
وجاء الخبر بعد شهرٍ من إلغاء إريك داين وزوجته ريبيكا غايهارت، إجراءات طلاقهما.
وأضاف الممثل الأمريكي: "أشعر بالامتنان لأني قادر على مواصلة العمل، وأتطلّع إلى العودة إلى موقع تصوير مسلسل Euphoria في الأسبوع المقبل، أرجو منكم منح عائلتي بعض الخصوصية خلال هذه الفترة".
ومن المقرر أن يبدأ داين، الذي يلعب دور ربّ عائلة جاكوبس في مسلسل "يوفوريا" الموسم الثالث من المسلسل على قناة HBO في 14 نيسان (أبريل) الجاري.
التصلب الجانبي الضموري
مرض التصلّب الجانبي الضموري، المعروف أيضاً بمرض "Lou Gehrig"، مرض تنكّسي نادر، يُسبّب شللاً عضلياً تدريجياً، يعاني فيه المرضى في البداية من ارتعاش أو ضعف في أحد الأطراف، يتبعه في أغلب الأحيان تلعثم في الكلام.
ويؤثر هذا المرض على الخلايا العصبية في الدماغ، والعمود الفقري الذي يتحكّم بحركة العضلات،ويفقد المرضى تدريجياً قدرتهم على الكلام والأكل والمشي والتنفس بشكل مستقلّ. ولا يوجد علاج لهذا المرض، وعادةً ما يعيش المصابون به من 3 إلى 5 أعوام بعد التشخيص.
ويُذكر أن بعض النجوم أصيبوا بهذا المرض مثل، آرون لازار، وجون دريسكيل هوبكنز، وإريك ستيفنز، وجو بونسال، وروبرتا فلاك، وكينيث ميتشل، وعالم الفيزياء ستيفن هوكينغ.
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