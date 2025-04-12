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الشيف عبير الصغير تكشف عن هوية خطيبها

الشيف عبير الصغير تكشف عن هوية خطيبها

2025-04-12 07:20:05
(MENAFN- Khaberni)

خبرني – أعلنت الشيف عبير الصغير خطوبتها بشكل رسمي، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستغرام"، كشفت فيه عن هوية خطيبها.

وظهرت عبير في الفيديو برفقة خطيبها يوسف فرحات ، خلال لحظة تقدمه لطلب يدها في أجواء رومانسية لاقت تفاعلاً واسعاً من متابعيها ومحبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تُدلِ الصغير بمزيد من التفاصيل حول موعد الزفاف، مكتفيةً بتوثيق لحظة الخطوبة، التي حصدت آلاف المشاهدات والتعليقات المهنئة خلال ساعات قليلة من نشرها.

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