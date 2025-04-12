الشيف عبير الصغير تكشف عن هوية خطيبها
خبرني – أعلنت الشيف عبير الصغير خطوبتها بشكل رسمي، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستغرام"، كشفت فيه عن هوية خطيبها.
وظهرت عبير في الفيديو برفقة خطيبها يوسف فرحات ، خلال لحظة تقدمه لطلب يدها في أجواء رومانسية لاقت تفاعلاً واسعاً من متابعيها ومحبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم تُدلِ الصغير بمزيد من التفاصيل حول موعد الزفاف، مكتفيةً بتوثيق لحظة الخطوبة، التي حصدت آلاف المشاهدات والتعليقات المهنئة خلال ساعات قليلة من نشرها.
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