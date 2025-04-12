إنتر ميلان يهزم كالياري ويحلق بالصدارة

خبرني - عزز إنتر ميلان صدارته لترتيب الدوري الإيطالي، عقب فوزه على ضيفه كالياري 3-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من المسابقة.

رفع إنتر ميلان رصيده إلى 71 نقطة في المركز الأول، بفارق ست نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني، والذي سيواجه إمبولي بعد غد الإثنين ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وجاء الفوز بعد تحقيق إنتر ميلان لانتصار مهم في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا على حساب مضيفه بايرن ميونخ الألماني 2-1، فيما تقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل.

وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد كالياري عند 30 نقطة في المركز 15، بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية.

وتقدم إنتر ميلان عن طريق ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 13، قبل أن يضيف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 48، سجل روبيرتو بيكولي الهدف الوحيد لكالياري، فيما سجل إنتر ميلان الهدف الثالث عن طريق يان بيسيك في الدقيقة 55.