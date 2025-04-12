إنتر ميلان يهزم كالياري ويحلق بالصدارة

إنتر ميلان يهزم كالياري ويحلق بالصدارة
خبرني - عزز إنتر ميلان صدارته لترتيب الدوري الإيطالي، عقب فوزه على ضيفه كالياري 3-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من المسابقة.
رفع إنتر ميلان رصيده إلى 71 نقطة في المركز الأول، بفارق ست نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني، والذي سيواجه إمبولي بعد غد الإثنين ضمن منافسات الجولة ذاتها.
وجاء الفوز بعد تحقيق إنتر ميلان لانتصار مهم في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا على حساب مضيفه بايرن ميونخ الألماني 2-1، فيما تقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل.
وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد كالياري عند 30 نقطة في المركز 15، بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية.
وتقدم إنتر ميلان عن طريق ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 13، قبل أن يضيف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 26.
وفي الدقيقة 48، سجل روبيرتو بيكولي الهدف الوحيد لكالياري، فيما سجل إنتر ميلان الهدف الثالث عن طريق يان بيسيك في الدقيقة 55.
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