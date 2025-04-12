نقل مدرب نيوكاسل للمستشفى
خبرني - جرى نقل المدير الفني لفريق نيوكاسل، إيدي هاو، إلى المستشفى، وسيغيب عن مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد، الأحد، ببطولة الدوري الإنجليزي.
ذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا، السبت، أن مدرب الفريق الفائز بلقب كأس الرابطةالإنجليزية المحترفة، شعر ببعض التوعك لعدة أيام ولن يكون متوجداً في ملعب سانت جيمس بارك لقيادة الفريق في المباراة.
وأضاف بيان نيوكاسل أن مدربه في وعيه، وأنه يتحدث مع عائلته ويواصل تلقي العلاج الطبي.
وسيتولى المساعد جيسون تيندال والمدرب غرايم جونز تدريب الفريق في مباراة غداً الأحد، فيما أعرب نيوكاسل عن خالص تمنياته بالتعافي لمدربه، مشيراً إلى أنه سيطمئن الجماهير على حالته الصحية في أقرب وقت ممكن.
وسيغيب هاو عن قيادة نيوكاسل للمرة الأولى منذ عام 2021، حينما تسببت إصابته بفيروس كورونا المستجد إلى غيابه عن مباراة الفريق أمام برينتفورد.
ويحتل نيوكاسل المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية