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نقل مدرب نيوكاسل للمستشفى

نقل مدرب نيوكاسل للمستشفى

2025-04-12 07:20:05
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - جرى نقل المدير الفني لفريق نيوكاسل، إيدي هاو، إلى المستشفى، وسيغيب عن مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد، الأحد، ببطولة الدوري الإنجليزي.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا، السبت، أن مدرب الفريق الفائز بلقب كأس الرابطةالإنجليزية المحترفة، شعر ببعض التوعك لعدة أيام ولن يكون متوجداً في ملعب سانت جيمس بارك لقيادة الفريق في المباراة.

وأضاف بيان نيوكاسل أن مدربه في وعيه، وأنه يتحدث مع عائلته ويواصل تلقي العلاج الطبي.

وسيتولى المساعد جيسون تيندال والمدرب غرايم جونز تدريب الفريق في مباراة غداً الأحد، فيما أعرب نيوكاسل عن خالص تمنياته بالتعافي لمدربه، مشيراً إلى أنه سيطمئن الجماهير على حالته الصحية في أقرب وقت ممكن.

وسيغيب هاو عن قيادة نيوكاسل للمرة الأولى منذ عام 2021، حينما تسببت إصابته بفيروس كورونا المستجد إلى غيابه عن مباراة الفريق أمام برينتفورد.

ويحتل نيوكاسل المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة.

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