تجربة في إفريقيا تكشف مخاطر النظام الغذائي الغربي

خبرني - يرتبط الالتهاب بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري، ووجدت دراسة أن اتباع نظام غذائي غربي لمدة أسبوعين يُسبب الالتهاب.

وشملت الدراسة 77 مشاركاً من تنزانيا، يعيشون في مناطق حضرية وريفية. بعض المشاركين الذين اعتادوا اتباع نظام غذائي أفريقي تقليدي، انتقلوا إلى نظام غذائي غربي لمدة أسبوعين، والعكس صحيح.

وبحسب "سوري لايف"، درس فريق البحث من المركز الطبي بجامعة رادبود وجامعة KCMC في تنزانيا آثار هذه التغييرات الغذائية على الصحة.

النظام الغذائي الأفريقي

وأشار طبيب الباطنة كويريغن دي ماست، الباحث الرئيسي، إلى أن النظام الغذائي الأفريقي التقليدي غني بالخضراوات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والأطعمة المخمرة، ووجد دي ماست أن التأثيرات الملحوظة بعد أسبوعين فقط "ملحوظة".

وبعد أسبوعين - ومرة ​​أخرى بعد 4 أسابيع - حلل الباحثون وظيفة الجهاز المناعي، وعلامات الالتهاب في الدم، وعمليات الأيض.

الالتهابات

وأظهر المشاركون الذين تحولوا إلى نظام غذائي غربي زيادةً في البروتينات الالتهابية في دمائهم، إلى جانب تنشيط العمليات المرتبطة بأمراض نمط الحياة، كما انخفضت استجابة خلاياهم المناعية لمسببات الأمراض.

وفي الوقت نفسه، أظهر الذين تحولوا إلى نظام غذائي أفريقي تقليدي انخفاضاً في مؤشرات الالتهاب.

واستمرت بعض هذه الآثار حتى بعد 4 أسابيع، ما يشير إلى أن التغييرات الغذائية قصيرة المدى يمكن أن يكون لها آثاراً طويلة الأمد.

وأشار الباحثون إلى أن أمراض نمط الحياة، مثل أمراض القلب والسكري والحالات الالتهابية المزمنة، تتزايد في جميع أنحاء أفريقيا، ما يُشكل تحدياً متزايداً لأنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء القارة.

وأدى تزايد التنمية الاقتصادية والتحضر وتوافر الأطعمة المصنعة على نطاق أوسع إلى تسريع تبني عادات الأكل الغربية في أفريقيا.