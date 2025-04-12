الأونروا: جميع الإمدادات الأساسية تنفد في غزة والجوع ينتشر

الأونروا: جميع الإمدادات الأساسية تنفد في غزة والجوع ينتشر
خبرني - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن جميع الإمدادات الأساسية تنفد في غزة، مما يعني أن الأطفال الرضع سيذهبون إلى النوم جائعين
ودعت مديرة الاتصالات في الوكالة جولييت توما، في بيان نشرته، السبت، إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.
وشددت على أنه بعد 6 أسابيع من الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والذي يمنع دخول المساعدات والإمدادات التجارية، فإن المخزونات الغذائية كادت أن تختفي، والمخابز أغلقت، والجوع ينتشر.
ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50,933 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116,450 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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