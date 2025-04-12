الأونروا: جميع الإمدادات الأساسية تنفد في غزة والجوع ينتشر

خبرني - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن جميع الإمدادات الأساسية تنفد في غزة، مما يعني أن الأطفال الرضع سيذهبون إلى النوم جائعين

ودعت مديرة الاتصالات في الوكالة جولييت توما، في بيان نشرته، السبت، إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وشددت على أنه بعد 6 أسابيع من الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والذي يمنع دخول المساعدات والإمدادات التجارية، فإن المخزونات الغذائية كادت أن تختفي، والمخابز أغلقت، والجوع ينتشر.

ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 50,933 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 116,450 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.