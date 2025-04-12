  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
شريف عبدالسلام النعيمات مبارك الخطوبة

شريف عبدالسلام النعيمات مبارك الخطوبة

2025-04-12 07:20:04
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - يتقدم عبد الرحمن غازي المعايطة بالتهنئة والتبريك من الأخ العزيز شريف عبدالسلام الرواشدة النعيمات بمناسبة خطوبته، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما على الخير و بالرفاه والبنين.

MENAFN12042025000151011027ID1109422763

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث