بالنيران الصديقة.. برشلونة ينجو من فخ ليجانيس
خبرني - حقق برشلونة فوزًا صعبًا خارج الديار على حساب ليجانيس بنتيجة (1-0) مساء السبت، على ملعب "البلدي دي بوتاركي"، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني.
وسجل هدف المباراة الوحيد خورخي ساينز لاعب ليجانيس بالخطأ في مرماه بالدقيقة 48.
وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 70 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ليجانيس عند 28 نقطة في المركز الـ19.
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