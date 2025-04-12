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بالنيران الصديقة.. برشلونة ينجو من فخ ليجانيس

بالنيران الصديقة.. برشلونة ينجو من فخ ليجانيس

2025-04-12 07:20:04
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - حقق برشلونة فوزًا صعبًا خارج الديار على حساب ليجانيس بنتيجة (1-0) مساء السبت، على ملعب "البلدي دي بوتاركي"، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وسجل هدف المباراة الوحيد خورخي ساينز لاعب ليجانيس بالخطأ في مرماه بالدقيقة 48.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 70 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ليجانيس عند 28 نقطة في المركز الـ19.

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