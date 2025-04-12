غارات أميركية على صعدة والبيضاء

خبرني - نقلت وسائل تابعة لجماعة الحوثي أن مقاتلات أميركية شنت مساء السبت غارات على مواقع في محافظتي صعدة (شمال) والبيضاء (وسط) اليمنيتين.

ووفق إعلام جماعة الحوثي، فإن عدوانا أميركيا استهدف المعهد المهني بالصومعة في محافظة البيضاء وسط اليمن. وأن عدوانا أميركيا استهدف بـ3 غارات منطقة السهلين بمديرية آل سالم في صعدة.

وفي وقت سابق نقلت قناة المسيرة أن قصفا جويا أميركيا على مديرية برع في الحديدة غربي اليمن استهدف شبكة اتصالات.

وكانت الطائرات الأميركية شنت فجر الجمعة سلسلة غارات جوية على مناطق سكنية وزراعية في العاصمة صنعاء.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن 5 غارات استهدفت مديرية بني حشيش شرقي صنعاء، وألحقت أضرارا مادية جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة.

صواريخ مجنحة

وفي المقابل، أعلنت جماعة الحوثي مساء الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان" شمال البحر الأحمر باستخدام عدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان مصور، إن "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية اليمنية استهدفت خلال الساعات الماضية حاملة الطائرات الأميركية ترومان بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة".

وأوضح سريع أن الهجوم جاء ردا على العدوان الأميركي على اليمن، وأكد أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ واجباتها "في البر والبحر"، وأن الضربات الأميركية المتكررة لم تؤثر على قدراتهم القتالية.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي تشن المقاتلات الأميركية غارات على اليمن، مما أسفر عن مقتل 116 مدنيا وإصابة 224 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بحسب بيانات الحوثي.

وتواصل جماعة الحوثي منذ أشهر استهداف سفن متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية في محاولة لفرض "حظر بحري"، ردا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتعبيرا عن دعمها للفلسطينيين.