حماس تنفي تلقي عروض جديدة في ملف المفاوضات
خبرني - نفى طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صحة ما تروجه وسائل إعلام إسرائيلية بشأن وجود تقدم في المفاوضات أو تقديم عروض جديدة تتعلق بصفقة تبادل أسرى ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأكد النونو، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن حركة حماس "لم تتلقَ أي مقترحات جديدة" بشأن صفقة تبادل الأسرى، مشدداً على أن الاحتلال "ينشر أخباراً مضللة" في هذا السياق.
وأضاف: "نحن جاهزون لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في إطار صفقة تبادل شاملة تتضمن وقفاً كاملاً للحرب، ورفع الحصار، وبدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة".
وشدّد النونو على أن "إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني بحت"، مؤكداً رفض حركته القاطع لأي وجود خارجي، سواء كان إدارة أجنبية أو قوات دولية داخل القطاع، مضيفاً: "لن نقبل بأي صيغة تمس السيادة الفلسطينية أو تفرض وصاية خارجية على شعبنا".
كما جدّد تأكيد حماس أن "سلاح المقاومة ليس مطروحاً على طاولة التفاوض"، قائلاً: "سلاح المقاومة سيبقى ما دام الاحتلال قائماً، وهو حق مشروع للدفاع عن شعبنا وحقوقه الوطنية".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية