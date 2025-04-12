حماس تنفي تلقي عروض جديدة في ملف المفاوضات

خبرني - نفى طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صحة ما تروجه وسائل إعلام إسرائيلية بشأن وجود تقدم في المفاوضات أو تقديم عروض جديدة تتعلق بصفقة تبادل أسرى ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكد النونو، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن حركة حماس "لم تتلقَ أي مقترحات جديدة" بشأن صفقة تبادل الأسرى، مشدداً على أن الاحتلال "ينشر أخباراً مضللة" في هذا السياق.

وأضاف: "نحن جاهزون لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في إطار صفقة تبادل شاملة تتضمن وقفاً كاملاً للحرب، ورفع الحصار، وبدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة".

وشدّد النونو على أن "إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني بحت"، مؤكداً رفض حركته القاطع لأي وجود خارجي، سواء كان إدارة أجنبية أو قوات دولية داخل القطاع، مضيفاً: "لن نقبل بأي صيغة تمس السيادة الفلسطينية أو تفرض وصاية خارجية على شعبنا".

كما جدّد تأكيد حماس أن "سلاح المقاومة ليس مطروحاً على طاولة التفاوض"، قائلاً: "سلاح المقاومة سيبقى ما دام الاحتلال قائماً، وهو حق مشروع للدفاع عن شعبنا وحقوقه الوطنية".