الوحدات يعود من العقبة بفوز عريض
خبرني - حقق نادي الوحدات فوزًا عريضًا على مضيفه نادي العقبة، في لقاء ضمن الأسبوع التاسع عشر من دوري المحترفين.
وانتهى اللقاء الذي أقيم على ملعب العقبة مساء السبت بفوز الوحدات برباعية نظيفة.
سجل للوحدات أوسيني سيزار (الدقيقة 3 والدقيقة 48)، ودانيال عفانة (الدقيقة 19)، وإبراهيم صبرة (الدقيقة 54).
ورفع الوحدات رصيده إلى 42 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر الحسين إربد، الذي تغلب على الأهلي في وقت سابق السبت.
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