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الوحدات يعود من العقبة بفوز عريض

الوحدات يعود من العقبة بفوز عريض

2025-04-12 07:20:02
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - حقق نادي الوحدات فوزًا عريضًا على مضيفه نادي العقبة، في لقاء ضمن الأسبوع التاسع عشر من دوري المحترفين.
وانتهى اللقاء الذي أقيم على ملعب العقبة مساء السبت بفوز الوحدات برباعية نظيفة.
سجل للوحدات أوسيني سيزار (الدقيقة 3 والدقيقة 48)، ودانيال عفانة (الدقيقة 19)، وإبراهيم صبرة (الدقيقة 54).
ورفع الوحدات رصيده إلى 42 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر الحسين إربد، الذي تغلب على الأهلي في وقت سابق السبت.

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