الأردن.. أجواء باردة وأمطار متفرقة حتى الثلاثاء

الأردن.. أجواء باردة وأمطار متفرقة حتى الثلاثاء
خبرني - شهدت المملكة خلال الساعات الماضية أجواء باردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا، تخللتها هطولات مطرية متفرقة في شمال ووسط البلاد، جاءت بكميات جيدة ولله الحمد.
وبحسب التحديثات الجوية الصادرة عن موقع "ميناويذر"، من المتوقع أن تتأثر المملكة يوم الأحد بامتداد كتلة هوائية باردة في طبقات الجو، ما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع تجدد فرص هطول الأمطار في مناطق الجنوب والشرق، إضافة إلى أجزاء من الشمال والوسط.
أما يومي الإثنين والثلاثاء، فتستمر الكتلة الهوائية الباردة بالتأثير على أجواء المملكة، ما يحافظ على الطقس البارد وفرص الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد.
وبدءًا من يوم الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع، تشير التوقعات إلى تأثر بلاد الشام بمرتفع جوي في كافة طبقات الجو، يؤدي إلى استقرار على الأجواء وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، لتتجاوز المعدلات العامة لمثل هذا الوقت من العام، مع عودة الرياح الشرقية من جديد.
درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة عمان والمناطق الجبلية:
الأحد: العظمى (14-16)°م، الصغرى (5-7)°م.
الإثنين: العظمى (13-15)°م، الصغرى (7-9)°م.
الثلاثاء: العظمى (14-17)°م، الصغرى (5-7)°م.
الأربعاء: العظمى (19-21)°م، الصغرى (10-13)°م.
الخميس: العظمى (23-25)°م، الصغرى (10-12)°م.
الجمعة: العظمى (25-27)°م، الصغرى (16-18)°م.
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