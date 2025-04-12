الأردن.. أجواء باردة وأمطار متفرقة حتى الثلاثاء

خبرني - شهدت المملكة خلال الساعات الماضية أجواء باردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا، تخللتها هطولات مطرية متفرقة في شمال ووسط البلاد، جاءت بكميات جيدة ولله الحمد.

وبحسب التحديثات الجوية الصادرة عن موقع "ميناويذر"، من المتوقع أن تتأثر المملكة يوم الأحد بامتداد كتلة هوائية باردة في طبقات الجو، ما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع تجدد فرص هطول الأمطار في مناطق الجنوب والشرق، إضافة إلى أجزاء من الشمال والوسط.



أما يومي الإثنين والثلاثاء، فتستمر الكتلة الهوائية الباردة بالتأثير على أجواء المملكة، ما يحافظ على الطقس البارد وفرص الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد.

وبدءًا من يوم الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع، تشير التوقعات إلى تأثر بلاد الشام بمرتفع جوي في كافة طبقات الجو، يؤدي إلى استقرار على الأجواء وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، لتتجاوز المعدلات العامة لمثل هذا الوقت من العام، مع عودة الرياح الشرقية من جديد.



درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة عمان والمناطق الجبلية:

الأحد: العظمى (14-16)°م، الصغرى (5-7)°م.

الإثنين: العظمى (13-15)°م، الصغرى (7-9)°م.

الثلاثاء: العظمى (14-17)°م، الصغرى (5-7)°م.

الأربعاء: العظمى (19-21)°م، الصغرى (10-13)°م.

الخميس: العظمى (23-25)°م، الصغرى (10-12)°م.

الجمعة: العظمى (25-27)°م، الصغرى (16-18)°م.