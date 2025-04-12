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حماس : لم نتلق أي مقترحات جديدة بشأن صفقة تبادل

حماس : لم نتلق أي مقترحات جديدة بشأن صفقة تبادل

2025-04-12 07:20:02
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قال القيادي بحركة حماس طاهر النونو ان الاحتلال ينشر أخبارا مضللة بشأن التقدم في المفاوضات وتقديم عروض جديدة.
واضاف في تصريحات مساء السبت : لم نتلق أي مقترحات جديدة بشأن صفقة تبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
وبين النونو : جاهزون لإطلاق سراح جميع الأسرى مقابل صفقة تبادل ووقف الحرب وإعادة إعمار غزة.
واردف : إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني، ولا نقبل بوجود أي إدارة خارجية أو قوات أجنبية.
وقال النونو : سلاح المقاومة ليس مطروحا للتفاوض، وسيبقى طالما بقي الاحتلال.

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