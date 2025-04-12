حماس : لم نتلق أي مقترحات جديدة بشأن صفقة تبادل

حماس : لم نتلق أي مقترحات جديدة بشأن صفقة تبادل
خبرني - قال القيادي بحركة حماس طاهر النونو ان الاحتلال ينشر أخبارا مضللة بشأن التقدم في المفاوضات وتقديم عروض جديدة.
واضاف في تصريحات مساء السبت : لم نتلق أي مقترحات جديدة بشأن صفقة تبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
وبين النونو : جاهزون لإطلاق سراح جميع الأسرى مقابل صفقة تبادل ووقف الحرب وإعادة إعمار غزة.
واردف : إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني، ولا نقبل بوجود أي إدارة خارجية أو قوات أجنبية.
وقال النونو : سلاح المقاومة ليس مطروحا للتفاوض، وسيبقى طالما بقي الاحتلال.
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