الاردن .. طلب قوي محلي وسط شح في المعروض
خبرني - كشف نقيب أصحاب محلات الصاغة وتجارة الذهب، ربحي علان، أن الأسواق المحلية الأردنية تشهد نشاطا ملحوظا في الطلب على الذهب، خصوصا على الليرات والسبائك، في وقت يعاني فيه السوق من شُح كبير في المعروض نتيجة تمسك المواطنين بمقتنياتهم من الذهب واعتباره ملاذا آمنا في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
وبين علاَن إن حركة الشراء في السوق المحلي «جيدة جداً» مقارنةً بهذا الوقت من كل عام، حيث يتركز الطلب على الليرات والسبائك لغايات الادخار والاستثمار، فيما يشهد الإقبال على المصاغ الذهبي المخصص للزواج بمستوى متوسط، بحسب الرأي.
وأشار إلى أن أسعار الذهب في الأردن وصلت إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 – الأكثر تداولًا بين الأردنيين – أمس أكثر من 65 دينارًا، مدفوعا بارتفاع عالمي حاد في أسعار الذهب، إذ أغلقت الأونصة الجمعة عند 3240 دولارًا، وهو أعلى سعر تسجله على الإطلاق.
وبحسب علان، بلغ سعر الليرة الإنجليزي أمس 530 دينارًا، فيما وصلت الليرة الرشادي إلى 465 دينارًا، في مؤشرات تعكس استمرار الزخم في الطلب العالمي والمحلي.
وأوضح أن التوترات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، دفعت بأسواق المال إلى حالة من الارتباك، ما عزز التوجه نحو الذهب كخيار آمن للتحوّط.
وبين علان أن السوق المحلية تتأثر بشكل مباشر بحركة الأسعار العالمية، لكنها تعتمد أيضا على القوة الشرائية للمستهلكين، والتي تأثرت سلبا مع هذه الارتفاعات الكبيرة، ما أدى إلى تراجع الطلب رغم الأهمية التقليدية للذهب في المناسبات الاجتماعية والمواسم وعزز الطلب على مصاغ الإستثمار كالليرات والسبائك.
وأكد علان على أن الأسواق تترقب أي تطورات جديدة قد تؤثر على الأسعار، لكن الاتجاه العام يشير إلى استمرار الذهب كملاذ آمن في ظل الضبابية الاقتصادية والسياسية العالمية.
وشدد علان على أن الذهب سيبقى ملاذا آمنا في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة، مما قد يدفع أسعاره لمستويات جديدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجعل المدخرين في السوق الأردني أكثر تحفظا في عمليات البيع والشراء، بانتظار ما ستؤول إليه الأسعار عالميا.
وحض علان على أهمية أن يتأكد المشترون الراغبون في شراء الذهب من التفاصيل قبل اتخاذ القرار، بعيدا عن العروض المغرية.
وأشار إلى أهمية الشراء من المحلات التجارية المرخصة، مع طلب فاتورة رسمية مختومة تحتوي على تفاصيل عيار المصاغ والوزن والسعر لكل غرام، بالإضافة إلى أجور الصائغ والسعر الإجمالي، لحماية حقوقهم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية