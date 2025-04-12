الاردن .. طلب قوي محلي وسط شح في المعروض

خبرني - كشف نقيب أصحاب محلات الصاغة وتجارة الذهب، ربحي علان، أن الأسواق المحلية الأردنية تشهد نشاطا ملحوظا في الطلب على الذهب، خصوصا على الليرات والسبائك، في وقت يعاني فيه السوق من شُح كبير في المعروض نتيجة تمسك المواطنين بمقتنياتهم من الذهب واعتباره ملاذا آمنا في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية.

وبين علاَن إن حركة الشراء في السوق المحلي «جيدة جداً» مقارنةً بهذا الوقت من كل عام، حيث يتركز الطلب على الليرات والسبائك لغايات الادخار والاستثمار، فيما يشهد الإقبال على المصاغ الذهبي المخصص للزواج بمستوى متوسط، بحسب الرأي.

وأشار إلى أن أسعار الذهب في الأردن وصلت إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 – الأكثر تداولًا بين الأردنيين – أمس أكثر من 65 دينارًا، مدفوعا بارتفاع عالمي حاد في أسعار الذهب، إذ أغلقت الأونصة الجمعة عند 3240 دولارًا، وهو أعلى سعر تسجله على الإطلاق.

وبحسب علان، بلغ سعر الليرة الإنجليزي أمس 530 دينارًا، فيما وصلت الليرة الرشادي إلى 465 دينارًا، في مؤشرات تعكس استمرار الزخم في الطلب العالمي والمحلي.

وأوضح أن التوترات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، دفعت بأسواق المال إلى حالة من الارتباك، ما عزز التوجه نحو الذهب كخيار آمن للتحوّط.

وبين علان أن السوق المحلية تتأثر بشكل مباشر بحركة الأسعار العالمية، لكنها تعتمد أيضا على القوة الشرائية للمستهلكين، والتي تأثرت سلبا مع هذه الارتفاعات الكبيرة، ما أدى إلى تراجع الطلب رغم الأهمية التقليدية للذهب في المناسبات الاجتماعية والمواسم وعزز الطلب على مصاغ الإستثمار كالليرات والسبائك.

وأكد علان على أن الأسواق تترقب أي تطورات جديدة قد تؤثر على الأسعار، لكن الاتجاه العام يشير إلى استمرار الذهب كملاذ آمن في ظل الضبابية الاقتصادية والسياسية العالمية.

وشدد علان على أن الذهب سيبقى ملاذا آمنا في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة، مما قد يدفع أسعاره لمستويات جديدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجعل المدخرين في السوق الأردني أكثر تحفظا في عمليات البيع والشراء، بانتظار ما ستؤول إليه الأسعار عالميا.

وحض علان على أهمية أن يتأكد المشترون الراغبون في شراء الذهب من التفاصيل قبل اتخاذ القرار، بعيدا عن العروض المغرية.

وأشار إلى أهمية الشراء من المحلات التجارية المرخصة، مع طلب فاتورة رسمية مختومة تحتوي على تفاصيل عيار المصاغ والوزن والسعر لكل غرام، بالإضافة إلى أجور الصائغ والسعر الإجمالي، لحماية حقوقهم.