الخارجية السودانية : الدعم السريع يرتكب مجزرة في معسكر زمزم

خبرني - قالت وزارة الخارجية السودانية ومنظمات إغاثة السبت إن مئات أصيبوا وقتلوا في هجوم مدمر شنته قوات الدعم السريع على معسكر زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر، فيما وصفه البعض بأنه أحد أسوأ الانتهاكات منذ اندلاع الحرب.

وذكرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في بيان أن الموجة الأولى من الهجمات المتعددة بدأت الخميس واستمرت الهجمات حتى السبت، مما أدى إلى تدمير منازل وأسواق ومرافق للرعاية الصحية.

وقالت المنسقية إن الهجوم "خلف مئات القتلى والمصابين، غالبيتهم من النساء والأطفال".

ونددت المنسقية بالهجمات ووصفتها بأنه "جرائم حرب مكتملة الأركان وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم".

وأضافت أن هجمات مماثلة على مخيم أبو شوك الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل 35 مدنيا.

وجاء في بيانها أن "الوضع الإنساني في الفاشر ينحدر بسرعة نحو كارثة غير مسبوقة"، مشيرة إلى وقوع مجاعة ونقص الأدوية وانعدام تام للأمن.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي في بيان السبت إن 100 مدني على الأقل قتلوا في مخيم أبو شوك ومعسكر زمزم اللذين يستضيفان أكثر من 700 ألف نازح، وأصبح العديد منهم محاصرين بلا مأوى آمن.