تحذير مهم للمزارعين في إربد

خبرني - حذرت وحدات الإرشاد الزراعي التابعة لمديريات الزراعة المنتشرة في محافظة إربد، اليوم السبت، مزارعي اللوزيات من حشرة "الكابنودس" أو "حفار الساق"، والتي تصيب أشجار اللوز والمشمش والكرز وغيرها من الأشجار المثمرة.



وشددت في بيان، على أهمية اتباع إجراءات المكافحة خلال شهري أيار وحزيران، وذلك من خلال الري الكثيف وغمر منطقة جذع الشجرة لخنق اليرقات، إضافة إلى استخدام مزيج من المبيدات الحشرية وهي "إيميداكلوبرايد" و"إيمامكتين بنزويت"، ووضعها حول قاعدة الشجرة للقضاء على مختلف أطوار الحشرة، كما يمكن استخدام سلك معدني لإدخاله في أنفاق الحفر وقتل اليرقات يدويا.



ونوهت وحدة الإرشاد الزراعي بأن حشرة "حفار الساق" تعد من أخطر الآفات الزراعية، حيث تُصنّف "كحشرة اقتصادية"، تسبب أضرارا جسيمة للمحاصيل، حيث تبدأ هذه الحشرة نشاطها مع بدايات فصل الربيع، وتكمن خطورتها في صعوبة مكافحتها بعد تطور الإصابة، نظراً لاختباء اليرقات داخل جذوع الأشجار، ما يمنع وصول المبيدات الحشرية إليها.