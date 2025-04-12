الأرجنتيني ياكوبيني يتوج بلقب باها الأردن

خبرني - توج السائق الأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني بلقب سباق "باها" الأردن، السبت، خلال حفل أقيم في ساحة الثورة العربية الكبرى بمدينة العقبة.

وشهد السباق الذي اختتم اليوم في العقبة، منافسات قوية، بتنظيم الأردنية لرياضة السيارات.

ومندوبا عن سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة مديري الأردنية لرياضة السيارات، توج نائب الأمير، عامر ‏البشير، الفائزين في ‏الحفل الختامي، حيث فاز السائق الأرجنتيني ياكوبيني ‏‏‏‏وملاحه الإسباني دانييل أوليفيراس- (تويوتاهايلكس أوفر ‏درايف) للمرة الأولى بلقب "‏‏باها" الأردن ‏في الجولة الثانية من ‏كأس العالم والشرق الأوسط للكروس ‏كاونتري "فيا ‏‏‏- باها"، وتوج الدراج ‏الإماراتي محمد البلوشي ‏‏(هوسكفارنا)، من فريق (ام اكس رايد دبي)، للمرة الخامسة بلقب باها ‏‏الأردن - الجولة الثالثة ‏من ‏كأس العالم ‏‏لفئة الدراجات النارية ‏والدراجات رباعية الدفع ‏‏‏"كوادز" فيم - باها"، والجولة ‏‏الثانية من كأس ‏آسيا لفئة الدراجات ‏النارية ‏والدراجات ‏‏‏‏رباعية الدفع (كوادز) - ‏‏" فيم - باها"، كما نال الدراج السعودي هاني النومسي لقب فئة ‏الدراجات الرباعية ‏‏(كوادز).‏

وحقق السائق الأرجنتيني ياكوبيني وملاحه الإسباني ‏أوليفيراس، من فريق أوفر درايف ريسينغ، فوزا صعبا في ‏مشاركتهما ‏‏الأولى في "باها" الأردن، وتقدما إلى صدارة كأس ‏العالم للكروس كاونتروي "باها- فيا"، وتعرض السائق ‏السعودي يزيد الراجحي ‏‏وملاحه الألماني تيمو غوتشالك لحادث في ‏الفترة الصباحية أدى إلى خروجهم من المنافسة في "باها" ‏الأردن.‏