الأرجنتيني ياكوبيني يتوج بلقب باها الأردن

الأرجنتيني ياكوبيني يتوج بلقب باها الأردن
خبرني - توج السائق الأرجنتيني خوان كروز ياكوبيني بلقب سباق "باها" الأردن، السبت، خلال حفل أقيم في ساحة الثورة العربية الكبرى بمدينة العقبة.
وشهد السباق الذي اختتم اليوم في العقبة، منافسات قوية، بتنظيم الأردنية لرياضة السيارات.
ومندوبا عن سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة مديري الأردنية لرياضة السيارات، توج نائب الأمير، عامر البشير، الفائزين في الحفل الختامي، حيث فاز السائق الأرجنتيني ياكوبيني وملاحه الإسباني دانييل أوليفيراس- (تويوتاهايلكس أوفر درايف) للمرة الأولى بلقب "باها" الأردن في الجولة الثانية من كأس العالم والشرق الأوسط للكروس كاونتري "فيا - باها"، وتوج الدراج الإماراتي محمد البلوشي (هوسكفارنا)، من فريق (ام اكس رايد دبي)، للمرة الخامسة بلقب باها الأردن - الجولة الثالثة من كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز" فيم - باها"، والجولة الثانية من كأس آسيا لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع (كوادز) - " فيم - باها"، كما نال الدراج السعودي هاني النومسي لقب فئة الدراجات الرباعية (كوادز).
وحقق السائق الأرجنتيني ياكوبيني وملاحه الإسباني أوليفيراس، من فريق أوفر درايف ريسينغ، فوزا صعبا في مشاركتهما الأولى في "باها" الأردن، وتقدما إلى صدارة كأس العالم للكروس كاونتروي "باها- فيا"، وتعرض السائق السعودي يزيد الراجحي وملاحه الألماني تيمو غوتشالك لحادث في الفترة الصباحية أدى إلى خروجهم من المنافسة في "باها" الأردن.
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